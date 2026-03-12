Losinno: Inauguración de Telemedicina, juicio de Cammesa y elecciones fallidas en la CEyS

Por Carlos Graziolo

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y Servicios Mariano Moreno, Matías Losinno, definió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los alcances de la jornada del viernes 13 de marzo cuando se inaugure la Estación de Telemedicina y realizará una jornada de salud abierta a la comunidad.

Demostración pública y prevención del cáncer de piel

Losinno explicó que. la actividad comenzará a las 10:00 hs con la inauguración del nuevo espacio de atención médica a distancia, ubicado en Av. Avellaneda 1581, casi San Juan. También se desarrollarán actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad: chequeos de salud en Plaza Belgrano entre las 10:00 y las 17:00 hs, y una charla abierta sobre prevención del cáncer de piel, en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio a cargo de la Dra. Fernández García, Las distintas propuestas están todas vinculadas al cuidado de la salud, la prevención y el acceso a nuevas herramientas de atención médica.

Losinno explicó en detalle los alcances del nuevo espacio a inaugurarse mediante tecnología especializada que ampliará las posibilidades de atención de los asociados y facilitándoles a ellos el contacto con profesionales de la salud. En todos los casos estarán presentes las enfermeras de la CEyS que realizarán controles básicos de salud a quienes se acerquen.



El presidente del Consejo de Administración de la CEyS explicó como va a operar la estación: “La primera en la ciudad, la segunda en el distrito porque ya funciona otra en Carlos María Naón con un promedio de 10 consultas diarias” y también habló de la tecnología disponible, agregando que “niego comentarios en redes porque esto no es Inteligencia Artificial, son médicos de carne y hueso, con un curriculum comprobable, con matrícula, etc. de manera que no es un servicio de Inteligencia Artificial”. También explicó las ventajas de la estación en cuanto a la consultas por celular que también se pueden hacer, pero “el plus que nos otorga la estación es que tiene el equipo, la aparatología y que se puede hacer a pedido del médico tratante electrocardiogramas, otoscopía, se puede auscultar, se puede revisar la garganta, la piel, de manera que eso es un acercamiento extra que tiene el médico que está trabajando a distancia. La enfermera es la que sigue las instrucciones del médico para manejar esa aparatología”.

“Estamos viviendo una etapa donde la evolución de la tecnología es muy grande -agrega- y estas opciones permiten abarcar una demanda que evidentemente 9 de Julio viene teniendo a un costo que es muy bajo. Va a ser un servicio demandado por la experiencia primera como fue el caso de Naón”.

Las posibilidades de expandir la telemedicina a otras localidades

Losinno explica que recibió consultas de otras localidades donde la estructura de las cooperativas es más pequeña y le impide acceder a la adquisición del equipamiento: “Muchas vendrán a conocer de cerca como funciona, pero muchos con la intención de llevar esto y eso es el valor agregado que nosotros le podemos dar, continuar con esta visión de que la cooperativa se erija en un motor de progreso a través de todos los servicios que brinda. Ahí es donde surge el cooperativismo que es operar en conjunto y es lo que hace que el costo del servicio sea tan económico por la masa que vos tenés de asociados”. También aclaró que en los casos de psicología y otras especialidades, para que sea el mismo profesional el que continue con la atención de un paciente, eso se maneja con turnos para que se repita el responsable de la atención. También admitió la posibilidad de instalar una segunda estación de telemedicina y que se funda en un reclamo de vecinos orientado con la descentralización de las ambulancias que maneja la cooperativa a través de Clysa.

Juicio de CAMMESA

Interrogado sobre el tema de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) y el juicio a la entidad que conduce, Losinno dijo: “Es un tema muy sencillo. Hay un grupo de cooperativas que tuvimos los cojones de hacerle juicio al estado donde se ha ganado un juicio en primera y segunda instancia y ahora está en la Corte Suprema”. Sobre el proyecto de resolución del bloque de La Libertad Avanza presentado en el Concejo Deliberante para solicitar información sobre la situación judicial y financiera de la CEyS, apuntó contra el concejal Héctor Carta diciendo que “fue cabeza de lista como concejal (de La Libertad Avanza) pero votó a favor de aquella decisión cuando era mi vicepresidente; no estaría entendiendo ese cambio de postura. Pareciera que a veces se cambia el ropaje y se cambian las ideas. Es algo para analizar en un diván”.

Irregularidades en la presentación de listas para las elecciones

Respecto a las elecciones del domingo 15 de marzo que no se realizarán, el escenario se complicó para la lista Celeste y Blanca cuando no logró reunir la cantidad mínima de avales exigidos por el reglamento electoral, que establece la presentación de 270 delegados por cada distrito en que se divide la ciudad, para poder participar de la elección. Losinno dijo: “Lamentablemente desde hace rato venimos teniendo situaciones donde algunos pícaros hacen cosas que no hay que hacer, en este caso hubo falsificación de firmas denunciadas por los propios a quienes se les falsificó esa firma y que lo terminaron declarando ante Escribano Público y se están cursando las denuncias penales correspondientes. Ya habíamos tenido una experiencia similar y fea cuando se intentaba hacer una asamblea y entonces habían falsificado la firma de un analfabeto y habían sido unos 15 casos. Lo que le pediremos al fiscal es que ensamble ambas causas de las falsificaciones viejas con las nuevas y que se investigue. No quiero vivir en una sociedad donde la gente que tiene responsabilidad para acceder a los cargos o a una elección recurra al delito. Lamento que los que intervienen en este tipo de cosas lo llamen ‘errores administrativos’ simplemente”.