Lo que esconde cualquier virtud

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Solemos empezar una relación con alguien por sus virtudes, y con relación, no solo nos referimos a una pareja, sino una amistad, un vínculo laboral o cualquier otro modo de relacionase. Y cuando nos acercamos, lo hacemos por las cualidades positivas que vemos. Pero, luego de un tiempo, empezamos a ver sus defectos, y es ahí cuando aparece la decepción o frustración.

En los momentos de conflicto, tenemos la peligrosa idea de que es más fácil sacarlos de nuestra vida. Creemos que vamos a encontrar a alguien más. Una “persona perfecta”. Y aunque eso esté siempre presente en nuestro ideal, eso no existe. Todos tenemos defectos y somos difíciles de alguna manera.

Un defecto simplemente es la otra cara de una virtud. Son dos caras de la misma moneda. Cualquier virtud que una persona posee, trae consigo un defecto y viceversa. Los defectos, son el resultado de las virtudes. Tal vez, admiremos a alguien por su buen humor todo el tiempo y como fluye en la vida. Pero una vez que conocemos a esa persona de cerca, nos damos cuenta que evita los conflictos y evita las emociones que no son placenteras. No se pueden resolver los desacuerdos porque no enfrenta los conflictos o emociones.

Tal vez admiras a alguien por sus logros, disciplina y capacidad de manifestar. Pero de cerca, te das cuenta que no se da tiempo para disfrutar o para las relaciones y sufre cuando no puede controlar lo que planeó en su mente. Es imposible tener una virtud, sin un defecto. Entender nos ayuda a calmarnos en momentos de conflicto. Nos ayuda a entender a las personas y a ser más compasivos y amorosos en su proceso de sanación.

En vez de juzgar, logremos acompañar gentilmente a las personas en sus procesos para sanar o mejorar. Solemos ver a las personas como buenas o malas. Vemos la vida con mucha dualidad, cuando en realidad, todos somos una mezcla de grises. Ninguna persona es perfecta. Es importante elegir con quien relacionarte siendo consciente de sus sombras y defectos. Y además, conociendo perfectamente los defectos y sombras propias. De ésta forma, nuestras relaciones son más sanas, fluidas y plenas.

