Libertad para tirarse al agua

Decís verano, decís pileta y en paralelo decís Club Libertad. Alejandra Ceriani y Adriana Torrelles, integrantes de la sub comisión de pileta del Club Libertad explicaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los alcances de la tradicional temporada de verano de la entidad que tendrá inicio el próximo lunes 8 de diciembre a las 14 hs. “El predio está preparado” anticipó Adriana Torrelles.

“Se hicieron diversas refacciones, se reforestó el predio para que luzca mejor, se pintaron ambas piletas, la grande y la de chicos; hubo reparación de veredas, se renovó la cantina, hubo restauración de duchas y se incorporaron bancos y mesas” amplió Alejandra Ceriani y agregó que “muchas de esas reparaciones y mejoras surgieron de la voz de los concurrentes. Estamos muy atentas a las sugerencias que anualmente nos hacen llegar.

Ambas destacaron la labor de Adriana Guiotto encargada de la forestación del por sí amplio parque.

Otros datos que dejaron las entrevistadas se refieren a la colonia que se iniciará el lunes 15 de diciembre para niños de 3 a 12 años e incluye además de disfrutar de la piscina, recreación, juegos y campamentos. El costo de la misma será $136.000; el horario será de 16 a 20 hs y tendrá una duración de cuatro semanas; al finalizar será el turno del segundo contingente. Otro dato que aportaron es que también desde el mismo lunes 15 comenzará a funcionar la escuela de natación, en horario matutino desde los 3 años en adelante sin límite de edad.

Al consultarlas sobre el costo y mantenimiento de una pileta de esas características -en realidad de dos- que incluye dos guardavidas, eventualmente tres, manifestaron: “Haremos una feria americana de ropa y calzado de verano, para todas las edades y con un costo uniforme de $2.000 y nos sostenemos también con ingresos de la cantina y quiosco”.

Para tener en cuenta, consultas al 612626 ó en Avenida Urquiza 770 de 9:30 a 12:30.