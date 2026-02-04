Teatro leído en la Biblioteca

El sábado próximo, Belén Bianco y un elenco seleccionado de su academia subirán al escenario de la biblioteca José Ingenieros para hacer una obra de teatro leído “Léase y actúese”. La directora y uno de los protagonistas, Juan Carlos Mateo, estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando los preparativos de esto que será el comienzo de las actividades teatrales anuales del grupo.

Para Mateo será su debut en las tablas y en la charla contó como se involucró en este proyecto y las expectativas generadas para el sábado. Si bien el formato de teatro leído le da ciertas ventajas, la ansiedad está presente. Siempre se sintió atraído por lo teatral, pero nunca había dado el paso. La aparición de Belén Bianco fue clave para que esta vez sí Mateo concrete el ser parte de esta experiencia.

La directora explicó también la adaptación especial que hizo del formato de teatro leído para esta ocasión y generó un mix con el formato tradicional. Belen explicó que lo de este sábado “son cuatro piezas en una sola función, adaptadas al formato de teatro leido, con elenco nuevo recién formado”.

Mateo y Sonia del Castillo harán “Basura “, Clara Forloni y Ana Busarino “La espera”,

“Tres mujeres solas” tendrá a Marisa Chela, Valeria Agostinelli y a Sonia del Castillo y, finalmente, la adaptación de “Cuánto vale una heladera”. La cita es este sábado 7 de febrero a las 21 en la Biblioteca José Ingenieros y las entradas se pueden adquirir en la misma biblioteca, en la Academia o con cualquiera de los participantes del grupo de teatro.