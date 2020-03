Las duras respuestas de la oposición a las palabras del Gobernador

Luego de las palabras del gobernador, representantes de Juntos por el Cambio y de Cambio Federal le respondieron con críticas y preocupaciones acerca de la falta de anuncios concretos. Además defendieron la gestión de Vidal

Durante la apertura de las sesiones legislativas bonaerenses, Axel Kicillof dedicó gran parte de su discurso a criticar las políticas llevadas adelante por el gobierno de María Eugenia Vidal y a hablar de la herencia que habían recibido.

Frente a ello, gran parte de la oposición recibió con poco agrado la alocución del mandatario de la provincia, especialmente los integrantes de Juntos por el Cambio. El jefe del Bloque de Cambiemos en la Cámara baja bonaerense, Maximiliano Abad, aseguró que “para poder ayudar al gobernador tenemos que conocer cuál es su plan de gobierno, algo que hoy no desarrolló para meterse en una maraña de números”.

“De las prioridades que mencionó, como Educación, Salud y el desarrollo de los puertos petroleros, no hubo un solo dato sobre cómo las va a llevar adelante, ¿cuál será la inversión en Educación y Salud?”, y agregó que el discurso del gobernador “fue una oportunidad desperdiciada para conocer el plan de gobierno de Kicillof para la Provincia”.

En el mismo sentido se expresó Walter Carusso, presidente del Bloque Cambio Federal, quien afirmó que Kicillof “se dedicó a describir un supuesto estado calamitoso de la Provincia y a comentar algunos parches que han puesto como si fuesen medidas que van a solucionar los problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas. Estuvieron 12 años y dejaron al 75 por ciento de los bonaerenses que viven en el Conurbano sin cloacas y con las escuelas y hospitales de Scioli que se caían a pedazos”.

Por su parte, el senador Walter Lanaro aseguró que “el gobernador dio cifras que no son exactas, cuando hablamos de la inversión en infraestructura y en educación, nuestro gobierno invirtió solamente en un mandato el doble casi de lo que invirtió Scioli en sus dos mandatos” y agregó “celebramos que el gobernador haya descubierto los números de la pobreza, que antes creían que estigmatizaban y que haya puesto sobre la mesa algunos datos como los de la coparticipación que recibe la Provincia, y que nosotros, desde el primer día del gobierno de María Eugenia (Vidal) venimos reclamando”. Además destacó que la ex mandataria “recuperó muchísimo de los fondos que ya no tenía la Provincia y este año va a recibir muchísimos millones por eso”.

Si bien el legislador opositor señaló que aunque no estuvieran de acuerdo con muchas cosas iban a “trabajar entre todos para sacar la Provincia adelante”, lo cierto es que las críticas continuaron y remarcó que Kicillof “prácticamente no dio ningún anuncio con lo que tiene que ver con lo legislativo, pero el adelanto lo dio el viernes cuando nombró por decreto al Tesorero. Me parece que la Legislatura no va a ser uno de los poderes con los que más trabaje Kicillof”.

En tanto, el diputado Matías Ranzini aseguró que el gobernador “empezó el discurso diciendo que iba a hablar de sus prioridades pero no hizo mención al tema de la seguridad y eso nos preocupa, para Juntos por el Cambio la seguridad sí es una prioridad”

Por su parte, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro contó que mantiene diálogo con todos los ministros por las obras que quedaron demoradas en la ciudad, y destacó la predisposición del Gobierno provincial, aunque confensó que “uno se pone ansioso a la espera de los resultados”.

A pesar de un tono más bien afable por parte del jefe comunal de la capital bonaerense, deslizó algunas críticas: “yo entiendo que una obra no comience si no es una prioridad, pero lo que no puedo comprender es que se abandone una obra, con todo el peligro que eso implica”, en referencia al parate que sufrieron los trabajos del bajo a nivel que se construye en 1 y 32. Garro adelantó que los legisladores platenses de su espacio pedirán que en el próximo presupuesto provincial se incluyan los trabajos que quedaron detenidos y subrayó que durante el discurso de apertura de sesiones, “Kicillof no dijo si enviará o no el Presupuesto”.