Las cuatro M de Walter Tamer: Mascherano, Maradona, Mastantuono y Mazzola

Es una de esas personas que conoce el mundo del fútbol desde diferentes posiciones. Fue jugador, DT (aunque no tanto como le hubiese gustado), representante y, desde hace unos años, director de la Academia Javier Mascherano.

Estuvo en la mítica Candela, persiguiendo sueños con nombres como Oscar Ruggeri y con su amigo Jorge Mazzola, a quien llevó a trabajar a la Academia. Se probó los botines de Maradona para ver “si le transmitían algo de la mágia” del 10. Guió toda la enorme carrera de Javier Mascherano y, en una muestra de confianza, el hoy DT del Inter Miami, lo puso a cargo del centro de formación de jugadores que lleva su nombre en Lincoln. Y como si todo eso no fuera suficiente, es el responsable de llevar a otro de sus representados, Franco Mastantuono, la nueva joya del fútbol argentino, de River al Real Madrid. Tamer estuvo dialogando con “Un Plan Perfecto” sobre estas y otras historia de alguien que hizo del fútbol una forma de vida.