Laprida: El intendente justificó el cobro de una tasa especial al campo

El intendente de la ciudad bonaerense de Laprida, Pablo Torres, justificó el cobro de una tasa especial, el equivalente a un “alfajor Jorgito simple” por hectárea, a los productores para financiar un bono para trabajadores municipales y esenciales como estímulo ante la pandemia por el coronavirus.

La medida que impulsa Torres, del Frente de Todos, recibió críticas de la Sociedad Rural local, y ahora deberá aprobarse en el Concejo Deliberante, donde tiene 7 ediles a favor contra 5 de Juntos por el Cambio. Además del cobro a los productores, que pagarían a partir de las 400 hectáreas, las grandes empresas (bancos, electricidad, gas, tv por cable, telefonía) de capitales no lapridenses también abonarán una parte.

“Planteamos pagar un bono $ 12 mil para no esenciales y $17 mil para esenciales, financiados con dos actividades que no han tenido problema en la pandemia: la actividad agropecuaria y algunas empresas que no son de capitales lapridenses como bancos y empresas de servicios”, dijo Torres. “Quienes tienen más de 400 hectáreas tienen que abonar por única vez un valor de $ 35 por hectárea y las empresas $ 35 por usuario declarado”, agregó a radio Provincia.

Sobre la oposición de la Rural, el intendente dijo que no es por $ 35, sino una cuestión ideológica, ya que “algunos grupos no son solidarios”. Y añadió: “Lo preocupante y que no se puede comprar ni formar de apuro es el recurso humano. Llevamos casi dos meses de trabajo súper exigente para los trabajadores de nuestro pueblo”.

Más allá del malestar de los productores, que por ejemplo uno de 400 hectáreas pagará por única vez unos $ 14 mil, la polémica se generó por la comunicación del intendente, que habló que la contribución de $ 35 equivale a un “alfajor Jorgito simple”.

Laprida, de unos 12.000 habitantes, tiene unas 340.000 hectáreas, en su mayoría ganaderas. En total habría unas 270.000 hectáreas con campos con una escala superior a las 400 hectáreas por establecimiento. De unos 700 productores que hay en la zona, alrededor del 40% de manera individual tendría que afrontar esta tasa extra, informó el jefe comunal.

Cabe recordar que no es el primer intendente que avanza con este tipo de tasa. Algo similar hizo Francisco Echarren en el distrito de Castelli, y la Justicia le dio la razón.

