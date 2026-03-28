La redención de Katopodis

por Juan M. Jara

Hace menos de un mes que el ministro Gabriel Katopodis estuvo en 9 de Julio. Y en aquella ocasión se marcó el olvido que habia tenido en su agenda de visita (Ver la columna “El Olvido del Ministro” 01/03) de acercarse a darle una palmadita a su equipo, el de Vialidad provincial comandado por Hugo Gervasio, que está trabajando con honores desde hace meses tratando de poner en condiciones lo que se pueda de la cascoteada red de caminos rurales del Partido.

El fin de semana pasado Katopodis volvió a 9 de Julio para una promocionada jornada de trabajo entre vecinos y su equipo. Y en esa misma mañana, el ministro se redimió. Remedió aquel olvido de los últimos días de febrero. No fue directamente con su equipo, pero lo hizo de forma más amplia.

Estuvo cerca de una hora, solo, sin laderos ni asesores. Solo, frente a frente, con tres productores locales, en la casa de uno de ellos en nuestra ciudad. Un mano a mano fuera de agenda, totalmente bajo el radar de los referentes locales que empezaron a transpirar cuando pasaba la hora y Katopodis, que previamente habia inaugurado esa jornada de trabajo en El Fortin, no aparecia para cerrarla. El ministro habia puesto todo en marcha, dejó a sus equipos haciendo el laburo, dijo “En un rato vuelvo” y, solo, solito y solo, abandonó El Fortin, se subió a su auto y partió hacia otro punto de la city. El espontaneo “meet & greet” con “Kato” pasó por encima a todos los organizadores. Pero esto tuvo un origen, un desencadenante que habia empezado durante al semana.Volvamos el tiempo atrás.

Tres días antes de la llegada de Katopodis, un par de los productores que están bancando de sus bolsillos parte del trabajo de equipo de Vialidad, lo encuentran parado en French. Ahi se enteran que el humor de la tropa no era el mejor. Motivo? Sin combustible para hacer su trabajo, los viaticos adeudados desde enero sumado al cansancio de tantos meses fuera de sus casas (no son residentes del Partido) generó un combo espeso. En la municipalidad les dijeron que no tenian ni iba a haber combustible porque “nadie se habia presentado a la licitación” (los pagos, si los hay, son a años luz y los proveedores locales ya tienen experiencia al respecto). La paciencia, como el crédito, tiene limites.

El mediodía del viernes, tres productores aterrizaron en la sala de espera del despacho de la Intendente Gentile, sin audiencia. Y ahi se quedaron hasta que finalmente el portal celestial se abrió y la Jefa (en este caso Maria José, no Karina) los atendió. Expusieron la situación, y la mandataria sacó a relucir la máxima libertaria que tanto le gusta, ”no hay plata”, pero a su vez repartió culpas por la situación a los productores, por la tasa de red vial, al clima, a Milei….y también la ligó alguno más que justo se le cruzó en ese momento por la cabeza. Fin de la historia? Combustible no, pero si apareció, despues de un llamado interno, la plata para parte los viaticos adeudados para el “dream team de los caminos rurales”. Los enviados comunicaron las novedades al equipo de Vialidad que, a las puerta del fin de semana extra large, y para descomprimir, fue licenciado para que volviesen unos dias a su hogares, con los viaticos de enero acreditados el mismo viernes en sus respectivas cuentas bancarias. Asi que algo de plata hay. Solo hay que presionar o exponer los temas publicamente para que aparezca.

Paralelamente, ante este panorama, el “rural-fono” empezó a activarse. Llamadas a altas esferas más lejanas que la atmósfera nuevejuliense, para triangular, sin intermedidos locales, una reunión con el ministro. Llamada va, llamado viene, llegó un mensaje: “Comunicate ya con la secretaria de Katopodis”. Asi lo hicieron y ,rápidamente. quedaron en que el ministro se iba reunir con ellos el sábado cuando estuviese en 9 de Julio.

Sábado 21 de marzo, media mañana, plena ciudad de 9 de Julio. Suena el timbre en el domicilio del productor anfitrión y, para su sorpresa, al abrir la puerta, ahi estaba el mismísimo ministro GK , en persona, sin laderos, sin nadie, dispuesto a escuchar a estos voceros rurales.

Durante poco más de una hora, mate va, mate viene, Katopodis se dio cuenta que poco sabía o, mejor dicho, era poca la información que le pasaban de las problemáticas rurales locales, las que le incuben a su área. O sea, sus interlocutores locales evidentemente le cuentan la mitad de las cosas o le edulcoran la realidad. La cara del ministro expresaba su sentir.

Pidió expresamente que le expliquen al detalle todo el estado de situación, que lo lleven a ver los puntos conflictivos y se comprometió a ejecutar lo posible para brindar soluciones. El trío anfitrión, sorprendido por la buena predisposición exhibida por Katopodis, no lo podia creer. Se puso énfasis en la responsabilidad de Hidráulica porque del buen funcionamiento de las obras hídricas depende el tener buenos caminos. También se mencionó el convenio firmado entre el Municipio con la Autoridad del Agua (AdA) para hacer un relevamiento de caminos. Y la promesa de una reunión conjunta del ministro, los productores, y equipos técnicos de Hidráulica, Vialidad y ADA.

Mientras, el teléfono del ministro sonaba sin parar. “Kato” respondia por mensaje, o no atendia. “No me jodan, ya voy!!” podria habérsele escuchado responder y no hubiese sido sorpresa. Estaba metido enla reunión. Finalmente, dijo expresamente que quedaban en “linea directa” con él, sin intermediarios locales. Y, después de haberse tomado “el del estribo”, saludó a su anfitriones y partió nuevamente hacia la sede de El Fortin para cerrar el evento con vecinos.

Lo de Katopodis no fue un acting, ya que durante esta semana mantuvo el contacto con sus anfitriones rurales y les confirmó esa reunión prometida para el miercoles próximo en La Plata o en Buenos Aires. Se redimió con creces de su olvido de la visita anterior.

Para cerrar, un dato de color…oscuro. Esta semana, finalmente, el municipio compró 4mil litros de combustible para uso general de todas las áreas, incluido el equipo de Vialidad. La cuestión es que este equipo gasta 900 litros por día. Basta solo con hacer las cuentas para darse cuenta que esa cantidad es nada para las necesidades de movilidad y transporte del anamiaje municipal. Conclusión: suerte que estamos en el medio de dos semanas cortas con varios feriados. La pregunta es qué va a pasar después de Semana Santa. Sugerencia: Oremos.