La propuesta educativa del ISETA para el 2026

La directora del ISETA (Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria), Lorena Ríos, contó en ‘Temprano para todo’ la oferta educativa del establecimiento para el período 2026.

“ISETA tiene tecnicaturas superiores en servicios gastronómicos, biotecnología, alimentos, seguridad e higiene en el trabajo, producción agrícola ganadera y análisis de sistemas”.

Su oferta como bien dice Lorena Ríos, se enfoca en la formación profesional con gran salida laboral en el sector técnico-productivo de la región.

Ríos mencionó el SIU Guaraní que es un sistema de gestión académica digital usado en universidades y terciarios de Argentina para administrar todo el ciclo de vida del estudiante, desde la inscripción (preinscripción) hasta la obtención del título, permitiendo a alumnos y docentes gestionar materias, exámenes, historial académico y trámites en línea de forma segura y centralizada.

“ISETA pertenece a un grupo de institutos de nivel superior que fue seleccionado para comenzar con lo que es el sistema SIU Guaraní, que es el sistema que utilizan universidades, y bueno, lo que es el sistema superior está comenzando con la preinscripción y ahora las inscripciones a través de este sistema.

Nosotros, no tenemos oferta educativa de formación docente, es solamente tecnicaturas superiores que forman parte de esta preinscripción que comenzó, el 3 de noviembre, lo pueden hacer a través de la página del ABC o a través de la página del ISETA: www.iseta.edu.ar, hay un link y ya podés preinscribirte, y luego pronto, 19 de diciembre, estamos cerrando las inscripciones. Estas inscripciones tienen cupo, por eso aquellas personas que por ahí no queden dentro de nuestro cupo van a estar en una lista de espera, y si se abre nuevamente en febrero o existe alguna posibilidad, estaremos comunicando también a través de nuestra página y de las redes”.

“Realmente tenemos una demanda muy importante, ya hay muchas carreras que están bastante en el límite. Y hay que tener en cuenta que son carreras, tecnicaturas superiores con amplia salida laboral. Amplia salida con mucho futuro, que pueden hacerse en tres años, que son acá el 9 de julio, y luego pueden continuar sus estudios en la universidad haciendo licenciaturas, sea con nuestro título, cualquier universidad, toma el título y con dos años más pueden tener las licenciaturas. Hay que agregar, que las carreras son gratuitas”.

También la directora del ISETA agregó “tenemos mucho estudiantado no solo de las localidades del partido, sino de ciudades vecinas también. Fue acordado en el consejo regional de directores, que en la región 15 va desde Pehuajó a Chivilcoy, entonces nos reunimos y acordamos la oferta de carreras, como para que sea una oferta amplia”.

“También tenemos una beca de residencia, agregó Ríos, que es una casa que tiene el ISETA, la cooperadora del ISETA, en realidad. También está el link para inscribirse, que brinda esa posibilidad, en principio está destinada a las localidades, a aquellas zonas rurales, aquellos chicos que quieran estudiar, y que tienen dificultades para el viaje”.