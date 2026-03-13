La Niña y la Fiesta de la Empanada

Relojeando el pronóstico pero sin parar de hacer repulgues, finalmente este sábado se realizará en la localidad de La Niña la quinta edición de la Fiesta de la Empanada. El evento está organizado por la Escuela secundaria, la Primaria y el Club Atlético La Niña con la colaboración de otras instituciones de la localidad y de vecinos.



Con el epicentro en la sede social del club y a lo largo de la calle donde estarñan dispuestos los puestos de artesanos, emprendedores, negocios, la zona de tablones y el escenario. Maximiliano Agostinelli, Director del Secundaria, y Mirko Pardo estuveron en «Un Plan Perfecto» y en «Tarde para todo» (Supernova 97.9) contando los detalles detrás de los preparativos de la fiesta de la localidad. Para esta edición se están preparando alrededor de 2500 empanadas, las tradicionales de carne, jamon y queso, pero el catálogo va a ampliarse con otras variedades como caprese, las santiagueñas y algunas más.

La parte de espectáculos tendrá a Dario Fabián, Pyno, Alma Pampa y La Clave Cumbiera.

El sábado a partir de las 21 La Niña espera como cada año para agasajar a propios y visitantes con los sabores de sus empanadas y una fiesta de las más lindas brindan las localidades del Partido