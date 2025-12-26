La Niña prepara la Cena de Todos

Son poco más de 25 ediciones consecutivas de la “Cena de Todos”, en la calle, bajo las estrellas, que reune una vez por año a los vecinos, ex residentes y curiosos de la localidad de La Niña. Y mañana sábado 27 será la que despedirá al 2025. Para eso, Fabián Martínez y Axel Cabrer, estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando como se originó esta idea y los preparativos para mañana. Una linda iniciativa con sabor a pueblo, para confraternizar con quienes se comparte la localidad y todo aquel que quiera paasar un lindo momento. Una noche donde todo queda de lado y el objetivo es conocerse más y , como dijo Fabián, “terminar bailando en la calle levantando polvareda”.