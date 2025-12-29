La Niña cenó con todos

Tal como lo venían preparando, el sábado por la noche los vecinos de La Niña celebraron una nueva edición de la “Cena de Todos”. Cerca de 300 personas disfrutaron de una noche agradable, con sonrisas y baile. Con largas mesas instaladas en la calle, frente a la capilla, los vecinos celebraron una noche de confraternización y alegría bajo las estrellas. Y por supuesto, tal como estaba previsto, hubo baile hasta muy tarde, levantando polvareda, al ritmo cuartetero de Gastón en Banda, gentileza del Instituo Cultural de la Provincia. Una linda iniciativa que ya lleva más de 25 ediciones y que cada año renueva el lazo de pertenencia entre los que viven y los que llevan a La Niña siempre en el corazón.