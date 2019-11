La lucha por el clima y los autos eléctricos desplazarían el petróleo en el futuro

La fiebre del petróleo afectó a todos en algún momento. Desde la crisis del petróleo en los 70′ todavía más, ya que los países comenzaron a disputarse el control del territorio donde existan yacimientos petrolíferos, como en la actualidad puede ser Venezuela o Libia. Sin embargo muchos aseguran que la tan famosa fiebre ya no tiene el mismo rol que tenía hace por lo menos 10 años, aunque no parece porque los planes de las grandes potencias están dirigidos, entre otras cosas por el líquido negro. Es por eso que se habla del “pico del petróleo”, es decir cuando la demanda petrolera sea menor a la oferta.

Hoy el temor de los productores petroleros y la clave de la famosa “fiebre del petróleo” no es solamente que el recurso natural sea escaso en algún momento, sino que ahora la principal preocupación pasa por el consumo, la reducción de la demanda y el hecho de que en algún momento la oferta sea mayor que la demanda. Esto no solamente se debe la aparición de otro tipo de energías como la solar o la hidráulica, que ya reinan el escenario internacional de los mercados hace mucho tiempo, sino que también tiene que ver con los cambios en las formas de consumo de los humanos y claro la lucha por el frenar el cambio climático que también está teniendo lugar alrededor del globo.

Recordemos que en la década de los 70′, cuando ocurrió la famosa “crisis del petróleo”, la cual representó una de las peores crisis mundiales luego de la Gran Depresión en 1930, con la caída de la Bolsa de Wall Street, la preocupación principal era que el recurso energético era escaso y en consecuencia el precio estaba por las nubes, lo que al mismo tiempo lograba un freno en la producción alrededor del mundo. Ahí fue cuando la Organización de Países Petroleros (OPEP) decidió unánimamente triplicar los precios del bien debido al embargo de petróleo árabe, consecuencia de la Guerra del Yom Kipur entre los países árabes e Israel.

Hoy, empresas internacionales petroleras como Exxon Mobil Corp. o Aramco de Arabia Saudita, la cuál en los últimos tiempos sufrió ataques y a principios del mes de noviembre anunció su intención de cotizar en la bolsa nacional a medida que el reino busca diversificar su economía y crear la compañía cotizada más valiosa del mundo, tienen su preocupación puesta en la falta e demanda, cuando tan solo años atrás el problema era: ¿qué pasa si se acaba el bien no renovable? Esto se refleja simplemente en como grandes marcas productoras de automóviles, por ejemplo, ponen su empeño en la creación de autos con energía solar, dejando atrás la fuente de poder petrolera.

Además tengamos en cuenta que, según explica la agencia de noticias norteamericana, Bloomberg, el 60% del petróleo producido está puesto en la industria automotriz, pero claro como explicamos anteriormente, las grandes empresas ya piensan en otras formas que excluyan al petróleo, como los vehículos autónomos y las aplicaciones de transporte. Así también es importante tener en cuenta que las empresas que mayor cotización tienen en la Bolsa son productoras de servicios, no de productos, entre ellas Uber o Amazon, que ofrecen una simple conexión entre personas. En consecuencia, hoy una persona promedio prefiere tomar un Uber o un Cabify antes de comprar su propio automóvil.

Es así que el CEO de Shell, Ben van Beurden aseguró que el consumo de petróleo podría detenerse en 25 años en caso de que los automóviles eléctricos sigan en asenso como lo están hoy en día. Por su parte, en el marco del Foro Económico Internacional de 2019, el director ejecutivo de la British Petroleum (BP), Bob Dudley, aseguró que la demanda de petróleo alcanzara su punto máximo en 2042, después de ahí será todo eléctrico. “En el escenario más agresivo, se puede ver que el petróleo ya está llegando a su punto máximo a fines de 2020 o principios de 2030”, dijo por su parte van Beurden.

De vuelta con lo que pone Bloomberg, según la Agencia Internacional de Energía, se espera que el consumo se estanque en 2030, también debido al triunfo de las energías renovables, pero no solo porque es más económico, sino que también la necesidad de cuidar el medio ambiente es algo para tener en cuenta, y no porque lo dice una joven militante sueca, Greta Thunberg, que llega a millones de adolescentes alrededor del mundo, también se debe a que tarde o temprano el Ártico que tantos países como China, Rusia y Estados Unidos quieren explotar, no será posible debido al derretimiento de los polos.

Por su parte, grandes empresas como lo son Saudi Aramco o Exxon Mobile, intentan ser optimistas y asegurar que “la industria disfrutará de décadas de crecimiento a medida que alimenta las necesidades energéticas de la clase media en expansión del mundo”, explica Bloomberg. Aunque por otro lado la petrolera saudí dio comienzo a su próxima salida a la bolsa de Riad (Tadawul). A principios del mes de noviembre se anunció la decisión, aunque se aseguró que es una consecuencia de la reforma económica del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien mediante la recaudación de miles de millones para diversificar el reino, cuya dependencia del petróleo se puso de manifiesto por el impacto en la producción de los atentados de septiembre.

En el informe que publicó Bloomberg también se preguntan por el futuro de las empresas y países que viven del petróleo, por ejemplo Arabia Saudita y Aramco. Como explicamos anteriormente las autoridades de la corona saudí están en un proceso de diversificación de ingresos, aunque claro también es un peligro, teniendo en cuenta que fue su fuente de ingresos desde un comienzo y que también es uno de los factores que le da al país una rol internacional privilegiado, por ejemplo la alianza de Donald Trump con los saudíes.

Pero que pasará con Rusia, Venezuela, Nigeria o Libia, que son países petroleros y que muchas de sus decisiones políticas pasan por las alianzas económicas que tienen gracias al petróleo. Por ejemplo, tanto Rusia como Estados Unidos ingresaron en la crisis política venezolana para en algún futuro tener control del recurso. Pero la gran pregunta es: ¿si el petróleo no tiene futuro, por qué las grandes potencias entran en guerras y se disputan territorio por un bien que en tal vez 30 años ya no es importante?

