La Fiesta del agua en Libertad



Integrante de la subcomisión de pileta del club Libertad, Alejandra Ceriani contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de la Fiesta del Agua que se desarrollará el próximo domingo 8 de febrero en las instalaciones de la entidad.

“El club Libertad invita a la Fiesta del agua, este evento que se realiza desde hace aproximadamente entre 15/20 años y que estuvo interrumpido durante los años de pandemia y ahora hemos relanzado. Esperamos una buena concurrencia por la expectativa creada. El predio, piscina y parque estará abierto desde las 14 hs hasta las 20 hs. A las 16 se realizará una clase de Aquagym a cargo de la profesora Betiana Cacho y desde las 18 hs habrá otras actividades acuáticas con la apertura oficial de la fiesta”.

Entre las sorpresas estará la presentación de la mascota del club, “muy representativa de nuestra entidad” dijo Ceriani sin anticipar detalles y que tomará representatividad a partir del domingo con el equipo de futbol de primera división.

Además de la suelta de globos y números musicales “Rocío González y Robertino Canusso harán demostraciones de diferentes estilos de natación y los alumnos de colonia demostrarán lo aprendido durante su permanencia en el club durante enero y la actuación de los bomberos voluntarios locales que ya desde el año pasado realizan actividades y se perfeccionan en nuestra pileta sobre lo que es rescate en el agua y darán una exhibición de ello”.

“En realidad el sentido de la Fiesta del agua es que se muestren las actividades que se realizan dentro del agua” dijo la entrevistada que resaltó “la colaboración de jóvenes que aportan ideas”.

El cierre musical de la jornada está programado con La Rumba y Lorena Alonso entre otros invitados. El predio que rodea a la piscina con frondosa arboleda invita a llegarse hasta allí el domingo para compartir una tarde magnífica. El ingreso al parque es libre y gratuito y para la pileta hay una promoción de 2×1, en tanto se recomienda llevar sus propias sillas, reposeras y mesas para disfrutar de la jornada.