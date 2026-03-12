La Delegada cantora

Con solo un año de antigüedad en el cargo para el que fue elegida por sus vecinos de El Provincial -lo ejerce desde el 7 de marzo de 2025- Candela Sparano, contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9)) las principales responsabilidades y como se gestionan los asuntos locales y que tipo de demandas atiende.

Es una realidad, que la misma Candela reconoce, el crecimiento de la localidad, pero lo que es bueno por un lado y casi una rareza -cuando los pueblos tienden a languidecer-, en El Provincial se da lo opuesto: un fuerte incremento de la urbanización, pero ese crecimiento tiene desafíos y demanda mayores y mejores servicios. Y en toda esa situación se cruza la situación financiera que arrastra el municipio que le impide cumplir con la rapidez deseada las demandas vecinales, que siempre son urgentes.

Su desafío como funcionaria también se extiende a Norumbega, el paraje que también debe atender junto con los caminos que necesitan en buen estado los productores. Ambos sitios, El Provincial y Norumbega, están conectadas por un camino real que fue el desvelo de Sparano durante la emergencia hídrica: “pero todos estuvieron disponibles para cuándo y cuanto se necesitaba; los vecinos de Norumbega, los de El Provincial y los productores de la zona, unos poniendo la máquina, otros para el gasoil, o para los tubos y otros dineros. Trabajando todos juntos para ese camino, teniendo en cuenta que desde el municipio no nos podían proveer de ciertas cosas”.



Sparano dice usar la persuasión antes que agravar un conflicto con una discusión: “explicarle al vecino, de la mejor manera porque no se hace algo, cual es el motivo, trato de dar lo mejor de mí. También actuó como mediadora cuando voy al municipio a reclamar algo, tratando de encontrar que solución le podemos dar”. Y lo ratifica: “En esta delegación ganas de trabajar no nos faltan ni al personal ni a mí, pero a veces no están las herramientas necesarias”.

Hay un legado familiar en la tarea de Delegada para Candela Sparano porque su propio abuelo fue varias veces Delegado de la localidad. “Yo crecí con eso, del amor por el pueblo y cuento con el apoyo total e incondicional de mi familia, con virtudes y defectos obvios, pero poniéndonos la camiseta vamos a ir siempre para adelante”. Entre sus objetivos futuros figura la preocupación “por el loteo Poratti, donde se abrieron las calles y han quedado ‘a medias’ (sic) y desde la delegación no contamos con las herramientas necesarias para dar una respuesta a la gente; cuando se lotea hay que tener en cuenta los bajos y demás cuestiones; se lotea sí, con rapidez, pero no es tan sencillo después dar respuestas rápidas. Eso quedó inconcluso en cierta manera y después también está mantener las calles del pueblo”.

También Sparano es consciente que el gran crecimiento que ha experimentado la localidad, desde el acceso que conecta con la ruta nacional n ° 5, con el desarrollo inmobiliario, demanda más trabajo, más personal, más recursos: “con el personal actual, 6 empleados no nos abasto para cumplir con la recolección de residuos, por ejemplo. No podemos cumplir bien con el trabajo, porque es mucho, no solo con recolección de la bolsita domiciliaria diaria, sino con el mantenimiento de la buena cantidad de espacios verdes, inclusive mantener el acceso; es complicado cuando tenes poco personal. Yo también salgo a laburar porque soy más terrenal que oficinista. Lo he conversado con las autoridades y seguramente este año vamos a ir mejorando”. Candela grafica que se está “trabajando con la misma dotación de personal de cuando la localidad tenía 500 habitantes y hoy tiene 1500”.

Dice estar expuesta por su labor como delegada, pero tan expuesta está que además se sube a los escenarios para completar el dúo de “Los hermanos Sparano” que desde hace cuatro años interpreta temas del folklore argentino. Participan en peñas, festivales lugareños, fiestas populares del distrito y “también hemos salido del casco de 9 de Julio para cantar en la Fiesta del caballo, en la Rural de Buenos Aires”. Se reconoce campera, de hecho, vive en el campo, aunque a 10 cuadras del ejido urbano de El Provincial: “para el Día de la Tradición me veras bien vestida de campera y recorriendo la escuela y el Jardín de Infantes con mi guitarra y les cantamos a los chicos”.

Candela Sparano no deja de remarcar lo transmitido a través de distintas generaciones familiares: “el amor por este pueblo querido”.