La Columna del Lobo

RATÓN Y QUESO AMIGOS SON

En las últimas horas surgió el debate sobre los valores que se difunden en los Medios de Comunicación en la Ciudad de 9 de Julio. Dicen que el periodismo es la primera versión de la historia. Pues bien, los expedientes judiciales, a pesar de su intencionalidad inmediata, también lo son. No se trata, en estas líneas, de hacer docencia acerca de cómo tratar casos como el de la Cooperativa Mariano Moreno o el Juzgado de Faltas. Sí, se trata de ofrecer a los lectores de EXTRA herramientas para analizar cada caso y reaccionar en consecuencia.

ANTECEDENTES

En su territorio predilecto y con un intento desesperado por volver a dominar la agenda y cambiar la conversación, el jueves 20 de febrero de 2025, el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno de Nueve de Julio abordó un tema muy sensible en la Comunidad: el principio de “ficha limpia”, es decir, la exclusión de personas con causas penales de cargos en la Cooperativa.

Ante las críticas que se han hecho sobre la posibilidad de que ex-integrantes de la Cooperativa con antecedentes penales se postulan para nuevos cargos, Matías Losinno se mostró firme: “El estatuto de la Cooperativa tiene muy claro que aquellas personas con causas penales, especialmente por delitos como la estafa, no pueden postularse a cargos. Es una cuestión de sentido común. No se puede permitir que alguien que ha dañado a la Cooperativa vuelva a tener poder sobre ella”, en clara alusión a la causa penal que se le sigue a Omar Miguel Malondra, Carmen Amalia Castagnino y Alfredo Abel Poggi, que no sobra decir, están solo procesados, con fecha de juicio oral y público 1, 2, 3, 4, 8 y 12 de junio de 2026 a las 10:00 horas, gozando del principio de inocencia hasta tanto se tenga condena firme y consentida (Art. 18 Constitución Nacional)

Ahora bien, cabe señalar que Losinno integra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. En otras palabras, ser Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno no lo despoja de su condición de abogado y auxiliar letrado. Sin embargo, guarda a cal y canto, que la señora Titular del Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, Dra. María Teresa Bomaggio, luego de la realización del debate oral y público, condenó a María Florencia Valinoti a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos con más el pago de las costas del proceso por haberlo hallado autora material penalmente responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD IDEOLÓGICA DE INSTRUMENTO PÚBLICO EN CONCURSO IDEAL (arts 5, 27 bis, 29 inc 3, 40, 41, 45, 54, 248, 293 1° párr. y 298 del CP; y 375 inc. 1 y 2, 399, 530, 531 y concordantes del CPP). Ocurre que, a veces, es la realidad la que dispara a través del vidrio. Veámoslo

Si de Ficha Limpia hablamos, no debemos reducir el contenido del mensaje, de ese modo no corremos el riesgo que se pierda el contexto o su significado. La congruencia es en privilegio que muy pocas personas pueden ostentar. El equilibrio en el decir y el hacer define realmente tu esencia.

Lo que muchas veces hace ruido es cómo, desde algunos sectores políticos, se trata de justificar o al menos olvidar rápidamente ciertas acciones repugnantes. Por ejemplo, si una Jueza es condenada por INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD IDEOLÓGICA DE INSTRUMENTO PÚBLICO, por qué no se le da el mismo tratamiento, tal como dice la Ley.

En la Comunidad de algunos políticos, al que es condenado por delitos graves según el color político con que juegue, siempre se le dará una nueva oportunidad y es por eso, que hoy en 9 de Julio y puntualmente en el Juzgado de Faltas N° 1, tenemos a una Jueza -condenada con sentencia firme y consentida- que goza de decretar sentencias como si demostrara un compromiso excepcional en su servicio laboral.

En estos tiempos se debería mantener la coherencia y responsabilidad. Los que gobiernan, los que están en la oposición y la población. Sin embargo, siguen apareciendo las miserias humanas de muchos, la politización e ideologización, cuando todo eso debería pasar a un segundo plano. En ese marco, es llamativo cómo se impone una doble vara.

Tal vez esto se solucione con mayor coherencia, mejores gestiones de gobierno, y por sobre todo, escuchando los reclamos de la población. La doble vara no es un buen ejemplo, ni ahora, ni antes.

REFLEXIÓN FINAL

Es incorrecto hablar de ficha limpia con índices dispares de heliofanía. Primero habría que requerir a la titular del Palacio Municipal que solicite al Honorable Concejo Deliberante reunir los votos necesarios para invocar el juicio político a la Jueza condenada. Esto también es un reflejo de responsabilidad y compromiso no solo con los asociados de la Cooperativa, sino con la ciudadanía en general, lo contrario implica ser un razonador parcial, un razonador de pie forzado, un razonador que solo busca llevar agua para su molino.

EL LOBO