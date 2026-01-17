La CEyS convoca a elección anual de delegados

En el marco del cumplimiento del Estatuto Social y la Ley Nacional Nº 20.337, la Cooperativa ha formalizado el llamado a las Asambleas Electorales de Distritos. El proceso de votación tendrá lugar el próximo 15 de marzo de 2026 en las instalaciones de Avenida Cardenal Pironio 1528, donde los asociados de los sectores Sur, Norte, Este y Oeste podrán emitir su sufragio en una jornada que se extenderá desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

La renovación de representantes alcanzará a los cuatro distritos de la ciudad con un despliegue proporcional de cargos. El Distrito Sur encabeza la nómina con la elección de 62 titulares y 31 suplentes, seguido por el Distrito Este con 45 titulares y 23 suplentes, el Distrito Oeste con 38 titulares y 19 suplentes, y finalmente el Distrito Norte, que definirá 35 titulares y 17 suplentes. La convocatoria oficial cuenta con el aval de la secretaria Laura S. Ruggeri y el presidente Matías G. Losinno.

Para aquellos interesados en la participación política institucional, el cronograma electoral establece que la presentación de listas de candidatos vence el viernes 13 de febrero de 2026 a las 14:00 horas. Las nóminas deberán entregarse en la sede de la CEyS, en calle Mendoza 390, cumpliendo con los requisitos de firmas de aceptación de los candidatos y el respaldo de al menos diez asociados. Los apoderados deberán retirar previamente la documentación oficial en la sede administrativa de la entidad para formalizar sus candidaturas.