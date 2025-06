La banca escondida

Por Juan M. Jara

La sesión de esta semana de HCD dejó algunas particularidades. Tranquila pero desordenada, asi la calificaron algunos de los ediles con mayor antigüedad en el HCD. Pero antes de ahondar en esta afirmación repasemos algunos momentos destacados de la noche.

En lo formal, uno de los temas tratados fue la actualización de varias tasas que no habían tenido modificaciones en el 2024 como la de Alumbrado público de planta urbana, la de cloacas de Dudignac y Quiroga, la de Seguridad e Higiene, Habilitaciones, Tasas varías y derechos de oficina. Mini debate generó la de del servicio de alumbrado público, que ahora pasará a calcularse según el valor del kilowatt consumido, en vez de una suma fija. ¿Cuál fue el argumento utilizado por el bloque oficial? Que este nuevo sistema buscará equiparar los costos reales del servicio, basándose en el consumo energético y los incrementos tarifarios que absorbe la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, según argumentó la concejal Ines Ormaechea. Finalmente fue aprobada por mayoría simple, con la oposición del bloque de Unión por la Patria ya que, como dijo Julia Crespo, el aumento “afectará a los sectores más vulnerables que no han visto incrementos salariales al mismo ritmo que la inflación. Así los vecinos de menores ingresos estarán pagando mucho más. Es una decisión fácil de tomar en una oficina, pero difícil de sostener en la vida diaria de la gente”.

Caminos rurales, la herida abierta, con el deficiente o nulo mantenimiento, y la realidad desbordada, tambien fue parte del “playlist” de la noche. Luis Moos, de La Libertad Avanza, puso en foco el camino de acceso a la denominada “Ruta 40”, que une Mulcahy con Morea, con un proyecto de comunicación para pedir gestionar ante Vialidad Provincial y Nacional convenios de reparación y mantenimiento. Motivos? Nada nuevo: falta de mantenimiento, zanjas tapadas, canales colapsados y otros clandestinos, un compendio que perjudica a los productores generandoles pérdidas económicas y aislamiento a las comunidades. Se aprobó por unanimidad.

La concejal Marcela Regalía (UCR) puntualizó en un proyecto de comunicación relacionado con la situación social en el Barrio de los Abuelos denunciando el abandono por parte del área de Desarrollo Social, marcando que las trabajadoras sociales “no hacen su trabajo de campo ya que no realizan visitas de seguimiento ni atienden adecuadamente las necesidades básicas de los adultos mayores”. Fue acompañada en su reclamo por el bloque de UxP. Raúl Zapata, de la bancada PRO, ensayó una débil defensa refiriéndose a la asistencia alimentaria, lo que fue rápidamente refutado nuevamente por Regalía agregando que “nadie del área municipal los está acompañando, que hay carencias profundas, deficiencias en las viviendas y hasta reciben alimentos en mal estado”. El mismo proyecto de comunicación solicitaba que el Ejecutivo municipal garantice la presencia activa de trabajadoras sociales en ese y otros barrios vulnerables.

Hasta acá lo formal. Pero, la noche dejó algunos bonus tracks interesantes. Natalia Bazterra (UxP) se guardó la pirotecnia para el cierre y, haciendo un discurso sobre la condena firme de CFK, le tiró con munición gruesa tanto a “Nacho” Palacios como a Inés Ormaechea por posteos en redes sociales que ambos hicieron sobre la cuestión. En especial, recordandole a la concejal del PRO la situación el “affaire” Nandi-San Cayetano, que involucró la empresa vinculada con su esposo, y también trajo a la mesa la venta de tierras fiscales. Ni Palacios ni Ormaechea le respondieron.

Al principio señalamos que algunos de los “veteranos” del HCD marcaron que las sesiones vienen siendo “tranquilas pero desordenadas”. Son ellos, de diversas fuerzas politicas, quienes dicen que a “los más nuevos” aun les falta aggiornarse al trabajo legislativo, tanto en el recinto como en las comisiones. Y la que se enojó y mucho fue Marcela Regalía, tanto con César García, que remarcan que con sus actitudes sigue haciendo gala de su soberbia y su inexperiencia política, como con Inés Ormaechea. Fue en una reunión de comisión del miércoles con el tema de las cooperativas del interior en donde los ediles oficialistas mostraron su desconocimiento y apuro por temas a tratarse en la sesión. Algo asi como “pasame los resúmenes” o “explicame este tema que mañana es el examen y no estudié!”. El pozo acumulado de Regalia explotó y les dijo directamente que estaba cansada de que ellos no hagan su trabajo, que desconocian temas y procedimientos. “Hacen todo mal”, dijo la contadora. Y en la sesión del jueves, esto quedó evidenciado cuando con las tasas tuvieron que pedir un cuarto intermedio para poder arreglar los números. Algo que debian llegar al recinto ya cocinado. “Estan en Disney”, se escucha decir, ya no solo a la oposición, tambien en los pasillos de la Muni.

Pero la frutilla de la noche, lo destacado fue otra cosa. Parece que, como las sesiones no son divertidas, alguien le quiso poner picante y le escondió la banca a una concejal. ¿Cómo? Paula D’elía llegó al recinto como siempre y, cuando fue a ubicarse en su lugar, notó que a su bloque, el del PRO, le faltaba una banca, la suya. Olvido o broma interna, vaya uno a saber. Lo cierto que, finalmente, la banca apareció y la ex presidenta del bloque se ubicó en la útlima fila…muy cerca de Luis Moos, no tan lejos de Palacios. Un olvido con mucho simbolismo.

Agradecimiento a Carlos Graziolo por datos y apuntes de la sesión