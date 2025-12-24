Julia Crespo: “El Ejecutivo se deja estar y después vienen los apuros”

La aún jefa del bloque de concejales de Fuerza Patria, Julia Crespo, estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para comentar aspectos de la sesión del Concejo Deliberante del 22 de diciembre.

Ante lo extensa que fue (empezó a las 20 horas y terminó cerca de las 3 de la madrugada del día 23) Crespo expresó que “cuando regresaba anoche a mi casa pensaba que se vuelve a Concejo Deliberante con debate lo que es muy bueno, trabajar con posturas y con diferentes ideas y eso es bueno, es bueno el resultado, por ahí es más cansador, pero más fructífero”.

Parte de los motivos por los cuales la sesión tuvo una larga duración fue que hubo un exceso de tratamientos sobre tablas de temas que normalmente se dejan para tratar en futuras sesiones y se refieren principalmente a su tratamiento legislativo urgente, sin seguir el trámite ordinario (análisis en comisiones), permitiendo su discusión inmediata en el recinto, aunque requiere una mayoría especial para aprobarse, buscando agilizar decisiones importantes o dar respuesta rápida a demandas ciudadanas, pero también puede ser criticado si se abusa para evitar el estudio y algo de eso expresó Crespo en su observación: “Pasó que tuvimos nueve proyectos sobre tablas: ocho del Ejecutivo en una de las últimas sesiones de prórroga del año. Esto para mí muestra el apuro y el ir dejando de hacer, cosas que se venían hablando desde hace tiempo y entraron a último momento. Hay cosas y ayer se notó claramente, que cuando se tratan sobre tablas no tienen el estudio necesario que deben tener. Siempre insisto para que los expedientes entren como corresponde y se traten en comisión y no tener que llegar a tratar ocho expedientes sobre tablas. Es uno de los reclamos que como concejala siempre hago; el Ejecutivo debe esforzarse para que los proyectos entren en tiempo y forma y porque no es lo mismo mirarlo en comisión, donde hay cinco miembros de la misma, donde cada uno tiene su mirada, cosas que por ahí a otro se le pasan, Hay diferencia. Nosotros no queremos obstruir las necesidades que tiene el Ejecutivo, pero ayer quedó reflejado lo que nosotros venimos diciendo que por ahí se deja estar demasiado y después a último momento viene el apuro de necesitar la aprobación de esos proyectos”.

Otro de los asuntos del Ejecutivo tratado sobre tablas se refería al convenio que hizo el Colegio de Arquitectos de la provincia, junto al municipio y la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ que consiste en mejorar las instalaciones eléctricas de los domicilios de un grupo de aproximadamente 70 viviendas, instalaciones precarias que son extremadamente peligrosas, caracterizadas por cableado deficiente, conexiones informales, falta de protecciones (disyuntores, puesta a tierra), lo que genera riesgos de incendios, electrocuciones, cortes constantes de luz y daños a electrodomésticos, afectando gravemente la salud y seguridad de los habitantes, especialmente niños y discapacitados. Estas condiciones son comunes en barrios populares, donde la falta de acceso a servicios básicos y el uso de materiales de construcción precarios agravan la situación, evidenciando una urgente necesidad de inversión y políticas públicas. Sobre este tema, Crespo expresó: “Está bueno optimizar a familias vulnerables que están en esta situación, hacer la instalación como corresponde es un trabajo necesario y evitar tragedias”.

Y sobre el trámite también explicó que “cuando fue el arquitecto Banchero a pedirnos que aprobáramos la eximición de los gastos de construcción y algún tema más de mejoramiento de estas casas tan vulnerables, fue muy claro en decir que cuando lo fue a presentar a la provincia de Buenos Aires, automáticamente le dijeron que sí y salieron los recursos económicos para que esto se pueda hacer, porque una cosa es no cobrar los derechos que tiene que cobrar el municipio, pero para ejecutar los trabajos hay que tener recursos económicos y es la provincia la que está proveyendo los mismos”.

En la exposición en el recinto, el concejal César García (PRO) omitió la mención al aporte de la provincia, cuestión que Julia Crespo le reprochó. “Lo importante es que se aprobó por unanimidad y es un problema que también existe en las localidades del Partido. Hay que seguir trabajando en ello porque es necesario por la seguridad de las familias”.

Críticas a la gestión municipal y las tasas

Al referirse al proyecto de comunicación presentado por la UCR y expuesto por Eduardo Moscato sobre el estado de la localidad de Quiroga, Crespo expresó: “realmente es una dejadéz y una falta de inventiva por el estado de la localidad que quedó expuesto en la exposición de Moscato y donde no había nada para agregar”.

Consultada sobre el porcentaje establecido para la tasa de red vial y de servicios urbanos (20 por ciento en cada caso) expresó: “Hoy no podes meterle (sic) el 35 por ciento a una tasa de prestación de servicios urbanos que no son óptimos. Y no es solamente porque faltan recursos como se nos dice desde el oficialismo, sino que nosotros creemos que es también falta de ‘aceitar’ la gestión y de generar otro tipo de trabajo diferente al que se está haciendo. Cuando las cosas no te salen bien, si no las cambias, te van a seguir saliendo mal. Hay que ser creativo, hay que ser inventivo y hay que tener la capacidad para hacer esos cambios necesarios”. Y dejó en claro que “debemos actuar con responsabilidad y con madurez, los concejales del oficialismo y de la oposición a ver cómo mejoramos esto, pero siempre teniendo presente que no podemos hacer la fácil de meterle la mano en el bolsillo a los vecinos”.

Exigencias sobre la tasa vial

Sobre el tema caliente del aumento de tasas y, en especial, la de Red Vial, en un contexto en cual aumentarla un 50% como queria el Ejecutivo marcaba una desconexión absoluta con lo que habia pasado el productor durante este año con el agua, la concejal expresó que “lo único que se pedía, para poder acompañar el aumento, era el plan de trabajo. Lo dijimos, lo pedimos, lo necesitamos, que es lo que nos piden las entidades. Entonces yo me puedo sentar con el productor que hoy está enojado y con justa razón, porque ese plan no se presentó. ¿Y que le voy a decir al productor que no pudo llegar al campo, que tuvo que sacar plata de su bolsillo para arreglar su camino? Que le aumentó el 50 por ciento la tasa?”

Y en esto tambien Crespo marcó distancia con las formas y tiempos de presentar tardiamente elpresupuesto: “Llegó con cierta desprolijidad, forzado, a último momento, no en tiempo y forma y por eso hubo que andar a los apurones. Y la otra cuestión es esa de no tener el plan de trabajo. Es un tema fundamental y es uno de los temas que se pidió al Ejecutivo, porque están las preguntas del productor dando vueltas ¿Cuándo me van a arreglar el camino? ¿Cómo me lo van a arreglar? ¿Cuánto van a gastar? ¿cuánto van a usar para eso? ¿Qué respuesta tenes entonces? Bajo ningún punto de vista nosotros podemos avalar eso”.

Consultada sobre si la aplicación de la Tasa Vial y de Servicios Urbanos sería desde Enero y por el total o si habría una escala, Julia expresó: “Es inmediato, a partir del primero de enero, que es uno de los cuestionamientos que se le hacía en épocas más tranquilas al ex intendente Barroso desde nuestro bloque. pero, pongamos que siempre fue así, nunca fue progresivo. Son las cosas que hay que trabajar como la segmentación, como la progresividad de las tasas”.

Sobre el final, Julia Crespo aclaró que aun es la Jefa del bloque: “Soy la presidenta interina hasta que se decida la nueva titular del bloque, pero yo ya manifesté que no quiero seguir con la presidencia”.