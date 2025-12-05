Jubilados municipales: el eslabón más débil

Isabel Salamone y Adriana Segovia, jubiladas municipales pasaron por ‘Temprano para todo’(Supernova 97.9) para exponer la dramática situación de los jubilados municipales atados a la resolución de la situación salarial de los empleados activos, donde sobrevuela más el pesimismo que el optimismo.

“Nuestra situación, la de los jubilados, está totalmente ligada a los activos y a la negociación que pueda sostener el gremio. A finales ya de 2023 nuestro desfasaje de poder adquisitivo era tan grande, que sentimos que no podíamos seguir esperando a ver qué ocurría”, dijo Salamone. Y agregó: “todo depende de los aumentos que establezca el municipio, ¿Por qué nos afecta? Porque los aumentos que nos da el IPS (Instituto de Previsión Social) depende de los aumentos que los activos tengan, porque de allí salen los aportes al IPS. Concluyendo, si aquí el municipio no aumenta a los activos nosotros no tenemos ninguna mejora”.

Sobre el impacto de lo bonos, salomone dijo que “ocurre que se han dado aumentos en bonos a los activos porque es una forma de tener menos carga tributaria para el municipio; no hacen aportes a la caja (IPS) y nosotros tampoco percibimos aumento. En 2023 perdimos gran parte del poder adquisitivo (N de la r: en diciembre de 2023 Milei devaluó 118%). A partir de allí empezamos a movernos porque no tenemos representación gremial ni estamos agremiados”.

Adriana Segovia miró más allá al referirse a los futuros jubilados, hoy aun activos: “con este panorama quienes vayan ingresando se van a encontrar con una caja desfinanciada, menos aumentos es menos aportes y menos posibilidad de tener una jubilación digna, Con la emergencia hídrica la intendenta cortó viáticos, horas extras, trabajos adicionales. El empleado activo apenas se puede sostener para llegar a fin de mes. Eso conspira contra los jubilados y contra el propio activo. El bono nos desfortaleció (sic) el salario porque dice ‘el bono hoy te lo doy, mañana te lo sacó. ¿Y que hacemos? ¿cómo ahora te lo saco? Pero aparte no tiene incidencia, por ejemplo, en el activo en el aguinaldo. En definitiva, solo tuvimos un aumento del 13% el año pasado, en todo el año pasado, cuando la inflación reconocida por el Indec fue del 31,3 que sabemos que nunca es tan real y además los jubilados tenemos otro problema, somos personas mayores, necesitamos atención de salud mucho más que alguien joven y una de las cosas que más se incrementó fueron los medicamentos”.

También ambas dejaron caer cierto reproche a la actuación gremial: “El gremio la verdad que hasta ahora no lo hemos visto en la gestión. Cuando antes conseguimos esos aumentos era una tarea de todos juntos porque reclamábamos todos lo mismo. Hoy es una cuestión solidaria que es lo que nosotros pedimos, que se solidaricen porque también ellos van a entrar en esa franja de jubilados en unos años más. Igual creo que cada quien en su lugar hace lo mejor que puede y al activo le decimos ‘Estén atentos porque este reclamo también es por ustedes”.

Finalmente anunciaron que habrá una movilización el viernes 12 de diciembre frente al Palacio Municipal, a partir de las 10 hs “que no va a ser solo el local, sino que ocurrirá en todos los municipios de la provincia”.