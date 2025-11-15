15 Nov 2025
Jóvenes amateurs que piden pista

Son exponentes del cuidado trabajo que realiza el Clan Ferrario en la formación de jóvenes boxeadores. Viene teniendo un año con muchas subidas al ring en distintos festivales y con buenos resultados, lo cual los incentiva doblemente. Lorenzo Seppa y Esteban “Canelito” Muñóz estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando como viven este momento, el por qué el boxeo les cambió la vida y sus planes para el futuro inmediato. Ambos están golpeando las puertas del profesionalismo, pero con la tranquilidad y la paciencia de la guía de Elías Pino y el resto del equipo del Clan, guardianes del legado de Néstor Ferrario.

