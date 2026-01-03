Ippoliti: “A quién defienden estos concejales?”

Quién fuera jefe del ANSES en 9 de Julio hasta el 10 de diciembre del 2023, Augusto Ippoliti, se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la sesión del lunes 29 de diciembre en el Concejo Deliberante donde integrantes del bloque de Fuerza Patria no votaron en forma unánime, sino que lo hicieron en correlación con el voto del bloque oficialista del PRO.

Ippoliti, integrante de la lista en cuarto lugar en las elecciones del 7 de septiembre, había sido crítico de la postura asumida en el recinto por Esteban Naudín, presidente del Cuerpo Legislativo, Bianchi y Grizutti, a través de la red social Facebook.

En este caso amplió sus argumentos que él había calificado de “papelón”, aclarando que “el bloque del peronismo no votó con el PRO. Quienes si lo hicieron fueron, de manera individual, los concejales Héctor Bianchi, Nancy Grizutti y Esteban Naudín, en virtud de acuerdos personales, en clara contradicción con la postura adoptada por el bloque”.

Ippoliti argumenta que la cuestión no empezó en esa sesión sino que ya había antecedentes siete días atrás, el 22 de diciembre, cuando se trató la ordenanza fiscal impositiva, la preparatoria antes de la asamblea de mayores contribuyentes y del tratamiento del presupuesto: “Hubo una alineación total de esos concejales con el voto del PRO” remarca Ippoliti y expresó: “Ya en la sesión preparatoria estos tres concejales se mostraban mucho más preocupados que el mismo bloque del PRO que saliera todo de acuerdo a lo presentado por el oficialismo”.

El politólogo además remarcó que “lo que se les reclama es que estuvieron hace apenas tres meses repartiendo la boleta del peronismo con un mensaje claro que dábamos todos los militantes de ser la principal oposición al gobierno de Gentile en el plano local. Fuimos los militantes de base quienes trabajamos y militamos para que ellos hoy estén ocupando esas bancas, el justicialismo debe mantenerse firme como la principal fuerza opositora a la gestión municipal”.

Y en un tono duro sentenció que “en el peronismo no hay lugar para los tibios ni para dirigentes que prefieren ser las damas de compañía del PRO en vez de honrar el legado de Perón y de Evita”.

Ippoliti también marcó que le llamó la atención dos mociones en particular que presentaron las concejales Defunchio y Crespo, en los que Naudín, Bianchi y Grizutti votaron en contra. Una respecto al uso del colectivo municipal para los clubes donde se planteó desde el bloque del peronismo una reducción en los costos de como forma de ayudar y se sabe que “son instituciones muy importantes por y para la contención de los pibes y de un montón de cosas del lado social”. También desde el bloque peronista se planteó una moción para que no se aumente el servicio de agua ya que en Ciudad Nueva estuvieron hace varias semanas con problemas de corte, de presión muy baja o directamente sin agua. Grizutti, Bianchi y Naudín también votaron en contra de esto. Augusto Ippoliti se pregunta: “¿A quién defienden estos concejales? ¿A los vecinos de 9 de julio o a los intereses de la gestión municipal del PRO? Suena muy raro porque han estado ellos mismos en campaña, planteando ser una oposición clara al Gobierno de Gentile. Ya van 20 días de asumidos como concejal y ya están alineados al gobierno del PRO. Llama poderosamente la atención”.