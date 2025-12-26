Inundaciones: Nación abrió el grifo

El Gobierno nacional inició el desembolso de 1.046 millones de pesos destinados a municipios del centro oeste bonaerense, como parte de la asistencia por la emergencia agropecuaria tras las inundaciones de inicios de 2025. Esta transferencia representa el primer tramo de un auxilio total de 1.900 millones de pesos proyectado para mitigar los daños hídricos en las zonas rurales más comprometidas de la provincia.

La medida, oficializada mediante la Resolución 250/2025 bajo el amparo de la Ley 26.509, alcanza a los distritos de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio. Los recursos provienen del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) y tienen como prioridad la reparación de la red de caminos rurales, cuya intransitabilidad amenaza la logística productiva y el abastecimiento de los pueblos.

El plan de asistencia técnica y financiera se complementa con un despliegue operativo en el territorio. Vialidad Nacional dispondrá de maquinaria pesada, mientras que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército aportará 25 efectivos y equipamiento propio para intervenir en los puntos críticos. Este esquema de trabajo conjunto busca operativizar los compromisos asumidos en noviembre pasado durante un encuentro con más de 400 productores damnificados, donde se garantizó la provisión de insumos como piedra y combustible para la reconstrucción de accesos.

En el plano económico, el Banco Nación habilitó líneas de créditos blandos para los productores afectados, que incluyen dos meses de gracia para el pago de compromisos vigentes. El despliegue estatal apunta a evitar el aislamiento de las comunidades y garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria, estabilizando la conectividad en una de las regiones más productivas del país.