Inundaciones: La marca del agua

Las devastadoras inundaciones que han golpeado al partido bonaerense de Nueve de Julio desde el pasado 4 de febrero han dejado una cicatriz profunda no solo en el campo, sino en la economía local en su conjunto. Un informe conjunto de destacadas entidades del sector agrario revela el impactante costo de la emergencia hídrica: una pérdida económica equiparable a la no venta de miles de vehículos, o, más dramáticamente, a más de 115.000 sueldos promedio del distrito.

El agua anegó campos y caminos rurales durante meses, afectando significativamente a un distrito que depende vitalmente de la agroindustria. Con el objetivo de cuantificar el verdadero impacto y generar conciencia sobre la urgencia de obras de infraestructura, la Sociedad Rural de 9 de Julio, la Agencia de Extensión Rural INTA 9 de Julio, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares unieron fuerzas para elaborar un detallado informe.El estudio subraya que Nueve de Julio cuenta con 400.000 hectáreas productivas (250.000 agrícolas y 150.000 ganaderas) de las que dependen unos 3.000 actores directos e indirectos, desde productores hasta transportistas y empleados rurales.

El informe arroja cifras que evidencian la magnitud del retroceso productivo. Se estima que el área productiva se redujo en un 42%, abarcando 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas que quedaron inutilizables. Esta retracción se traduce en un cese de producción de 700.000 toneladas de granos en el distrito.

El daño económico es astronómico. La facturación esperada por el sector agrario de Nueve de Julio, proyectada en unos 283,7 millones de dólares, se desplomó a tan solo 169,7 millones de dólares. Esto representa una estrepitosa caída de 113,9 millones de dólares que dejaron de ingresar a la economía local.

Para ilustrar el impacto social y económico de esta pérdida millonaria, las entidades compararon la cifra con indicadores cotidianos y fiscales, arrojando resultados elocuentes:

– Pérdida equivalente a: La no venta de 4.665 automóviles Toyota Yaris.

– Impacto Laboral: Representa la ausencia de 115.706 sueldos promedio pagados en el distrito.

– Recaudación Estatal: El Estado nacional dejó de percibir 30,4 millones de dólares en concepto de retenciones.

La coalición de entidades espera que este análisis sirva como una llamada de atención para la comunidad y las autoridades sobre la urgente necesidad de inversión en obras hídricas que mitiguen el riesgo de futuras catástrofes.