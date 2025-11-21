Interpelación al Fracaso

Por Carlos Graziolo

La interpelación a María Márquez, Secretaria de Desarrollo Comunitario, tuvo lugar anoche en el Concejo Deliberante. La misma tuvo, como se anticipó, una parte «cerrada» y otra de carácter público. El oficialismo había solicitado que toda la sesión especial fuera cerrada, pero finalmente el Cuerpo legislativo definió que tuviese esa doble modalidad.

Además del caso denunciado por presunto abuso, en La Casa de Abrigo, la atención estaba puesto en el futuro de la misma ya que el Ejecutivo tiene la decisión tomada de cerrara cuando finalice el convenio con la provincia el próximo 31 de diciembre. Lo que se conocía como una posibilidad fue confirmada anoche por la funcionaria Márquez durante la sesión. Pero en realidad quien llevó el peso de las respuestas fue la Subsecretaria de Promoción Social Florencia Gómez Ase encargada de responder los cuestionamientos de los distintos bloques, excepto uno, el del PRO cuyos seis integrantes miraron y escucharon y solo abrieron la boca para confirmar la asistencia al comienzo de la sesión.

La alternativa para que La Casa de Abrigo (CdA) no se cierre solo quedó marcada por el ingreso en mesa de entradas en la mañana de ayer del proyecto del bloque de la UCR, que su jefe ‘Nacho’ Palacios ya había anticipado “cerrarla no es la solución”. Apenas la reflexión de la jefa del bloque de Unión por la Patria, Julia Crespo; “En lugar de mejorar y crecer se toma esa decisión; es muy triste”. Y nada más.

Es una incógnita que develarán las próximas sesiones si prospera el proyecto radical. El gobierno municipal se escudó en el déficit que representa el mantenimiento de la CdA entre alquiler del lugar y los sueldos, cuya cantidad, que se detalló en particular, oscila entre 7 y 8 personas. Déficit que se agudiza en la diferencia entre lo que aporta el municipio y lo que se recibe de la provincia.

La concejal Sol Ormaechea (La Libertad Avanza) abrió el ciclo de preguntas con el interrogante si se pagaba al personal con cheques de terceros, lo que quedó en evidencia en las respuestas y como situación irregular, como se le marcó. Y Luis Moos, del mismo bloque, les indicó a las funcionarias que fue desde esa misma repartición donde tomo estado público el presunto abuso.

En la apertura de sesiones del período 2024 la intendenta al dar su mensaje supo decir: “Nuestro Gobierno se ha planteado pilares fundamentales de trabajo para que nuestras infancias, adolescencias y sus grupos familiares se fortalezcan y superen cualquier obstáculo que haga a la vulneración de sus derechos”. No parece ser el caso si. como se anunció, se cerrará la CdA y sus actuales ocupantes deban ser desplazados a otros lugares similares de la provincia lejos de la ciudad y de su grupo familiar al que deberían reintegrarse.

De preguntas sin respuestas

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, parecía anoche una simple asistente de Gómez Ase, ya que fue esta quién respondió la mayoría de los cuestionamientos. Y al final Márquez no supo precisar, al ser interrogada, la cantidad de personal de la secretaria a su cargo.

Sol Ormaechea (LLA) preguntó ¿en que se falló? Y no hubo respuesta.

También queda el interrogante que pasará con el personal afectado a la CdA ¿será cesanteado? ¿dado de baja? ¿o relocalizado en otras áreas? Todo esto debido a la argumentación del déficit del funcionamiento de la misma.

En aquel mencionado mensaje al iniciarse el período de sesiones 2024 la jefa comunal dijo al respecto de La Casa de Abrigo: “Tiene como objetivo alojar transitoriamente a niños, niñas y adolescentes en un ámbito institucional alternativo, que favorezca un adecuado desarrollo físico y emocional acorde a su etapa evolutiva, acompañando los procesos de revinculación y/o potenciando sus capacidades para la construcción de su progresiva autonomía. Desde el año 2019, a la actualidad, se han alojado 24 Niñas, Niños y Adolescentes con medida de abrigo. Dentro de los cuales fueron en su mayoría Medidas de Abrigo tomadas por el Servicio Local de 9 de Julio”. Entonces ¿Qué ocurrirá cuando ese Servicio Local aconseje en similares casos que los anteriores?

Y por último: ¿debemos prepararnos para asistir a un ‘cierre del gobierno’ al estilo estadounidense donde diversas oficinas y reparticiones dejaron de funcionar por falta de recursos con la suspensión o reducción de sus tareas a lo mínimo indispensable? ¿o ya estamos en ese estado?

La única certeza de anoche fue que la mayoría de los concejales y el poco público presente se fueron convencidos de que el cierre de la Casa de Abrigo constituye el fracaso más rotundo de una repartición municipal, en este caso la de Desarrollo Comunitario.