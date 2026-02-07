Interna PJ: La juventud va por la renovación y cambio

A horas que cierre la presentación de listas para renovar autoridades en el PJ bonaerense, en 9 de Julio habrá, hasta ahora, dos opciones y, por supuesto, esto indica una interna. Ayer se conoció el dato de la lista que va a encabezar Cristian Martín con buena parte del desperdigado PJ local. Ahora está confirmado que también se presentará otra lista con referentes de la juventud, la mayoria de “La Cámpora” más “muchos compañeros sueltos de las localidades, ex delegados de localidades grandes y muchos que conformaron la anterior lista del PJ y no habían sido llamados ahora” según dijo un referente de esta corriente consultado por este medio. En relación a esto también expresaron que “es una lista amplia, con compañeros de localidades con mucho recorrido en el peronismo y varios que acompañaron a (María Elena) Defunchio en 2023”.

La juventud aludida estará certificada en la fórmula compuesta por Augusto Ippoliti, candidato a presidir el PJ local, y Carolina Navarro cómo vice. El actual presidente del Partido, Eduardo Cerdeira, iria como Secretario General y la ex senadora va como candidata a congresal.

Desde el espacio expresaron que “se busca renovar el Partido. La juventud que tanto viene pidiendo lugar en el peronismo, esta vez es protagonista”.

Ayer dabamos cuenta que los llamados a una unidad general del PJ local fueron reales pero, evidentemente, no todos confluyeron, por las razones que sean. Desde este espacio argumentaron que se “trabajó en busca de la unidad, al igual que en las últimas elecciones legislativas, y al no llegar a un consenso que garantice la renovación real del partido, comenzó a trazar una alternativa”.

A horas del cierre de presentación de listas, el PJ local se encamina a una interna por la conducción. En marzo se verá cual de las dos posturas se lleva el cetro, con el desafío luego de limar las asperezas internas en pos de armar un espacio con poder de fuego real para aspirar a la intendencia en 2027. Un objetivo que, desde hace décadas, les es esquivo, principalmente, por la dispersión y el choque de intereses de sus propios referentes.