Infracciones por Pirotecnia

La Municipalidad de Nueve de Julio infraccionó a salones de fiestas y locales bailables que utilizaron pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo. Estas actuaciones se realizaron en el marco de los controles para dar cumplimiento a la Ordenanza nro. 5758/16, la cual prohíbe el uso de estos elementos en todo el distrito.

Actualmente, las autoridades avanzan en la investigación de denuncias y casos detectados en quintas y domicilios particulares. Las áreas municipales correspondientes ya intervienen para realizar el seguimiento de cada situación y aplicar las sanciones pertinentes.

Esta normativa busca proteger la salud de personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales. Por este motivo, el municipio insta a la comunidad a actuar con responsabilidad y compromiso para garantizar el bienestar general.