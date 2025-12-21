Informe de obras y gestiones del Consejo Escolar

El Consejo Escolar de 9 de Julio brindó un informe detallado de obras y gestiones realizadas durante los años 2024 y 2025, en su mayoría financiadas con fondos del Gobierno de la Provincia. Además, el Consejo Escolar de 9 de Julio completó durante 2024 un programa de equipamiento destinado a diversos establecimientos educativos del distrito. La provisión incluyó una amplia variedad de electrodomésticos y artículos de cocina, destacándose la entrega de heladeras con freezer, freezers horizontales e inverter, cocinas industriales Morelli y hornos microondas en instituciones como las Escuelas Primarias 25, 46 y 50, la Escuela de Educación Secundaria Técnica 1 y varios jardines de infantes. Asimismo, se distribuyeron anafes eléctricos, licuadoras, procesadoras, termotanques de diversas capacidades y una importante cantidad de utensilios de cocina y comedor para fortalecer el funcionamiento de los servicios alimentarios escolares en sedes como el CEC 801, la EES 8 y el Jardín 901, entre otros.