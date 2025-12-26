Informe de la CEyS sobre cortes navideños

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno informó sobre los cortes del servicio eléctrico que comenzaron el miércoles 25 de diciembre a las 7 de la mañana. El problema se originó por un desperfecto en el alimentador N°7 de media tensión, específicamente en un tramo subterráneo ubicado en la intersección de las calles Frondizi y Río Negro.

El personal técnico pudo restablecer el suministro mediante una reconfiguración provisoria de la red, aprovechando que el sistema opera de manera anillada. Sin embargo, se advierte que esta configuración es de emergencia y ha sufrido cortes momentáneos debido al exceso de carga provocado por las altas temperaturas y el consumo festivo.

Para solucionar el inconveniente de forma definitiva, se programó para el próximo domingo por la mañana el reemplazo del tramo dañado por una nueva línea aérea, tarea que se realizará aprovechando el bajo consumo de esa franja horaria. En paralelo, especialistas de Luján evalúan la reparación de un interruptor del tablero de distribución que también resultó afectado.

Desde la CeyS se solicita a todos los usuarios realizar un uso responsable y racional de la energía para evitar nuevas sobrecargas mientras persistan las altas temperaturas. La Cooperativa mantendrá guardias reforzadas y contacto permanente con grandes consumidores para coordinar acciones preventivas ante la próxima ola de calor.