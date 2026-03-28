Huerta: beneficios y variedades de otoño



Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Quienes buscan alimentos frescos y sostenibles pueden encontrar en la huerta familiar una excelente oportunidad. Hasta en los balcones se puede realizar, en macetas. Los especialistas coinciden en que las huertas producen alimentos más nutritivos, reducen la huella de carbono y mejoran el bienestar general.

Las plantas cultivadas en casa capturan carbono, mejoran el suelo y aportan diversidad vegetal al entorno. Las frutas y verduras que ofrecen los supermercados o verdulerías locales recorren largas distancias en camiones, lo que incrementa las emisiones de gases contaminantes y elevan su costo.

Pensar en las huertas escolares y comunitarias refuerzan la educación ambiental y crean conciencia sobre los ciclos que se dan en la naturaleza. Los niños y jóvenes que incursionan en el cultivo de alimentos desarrollan habilidades en reciclado, compostaje, reutilización de mucho de lo qué se considera basura. La conexión con la tierra mejora la percepción del entorno y fomenta el respeto por los recursos naturales.





Las verduras de hoja (lechuga, espinaca, rúcula) suelen ser bajas en calorías y en grasa, pero altas en proteínas por caloría, fibra alimentaria, hierro y calcio, y muy altas en fitoquímicos tales como la vitamina C, los carotenoides, el ácido fólico, y la vitamina K. La mayoría de las verduras de hoja pueden comerse crudas. Las hojas también pueden emplearse para envolver otros ingredientes, pueden saltearse, estofarse o cocerse al vapor. Las frutas o verduras de raíz en cambio aportan (vitaminas A, C, B1, B2, B6, ácido fólico) y mineral (potasio, hierro, calcio, magnesio, sílice, zinc, sulfatos, fosfatos, cloruros), fibra que da movimiento a la masa alimenticia por el tracto digestivo.



El siguiente paso es la elección del lugar: para ello el sol y la cercanía al agua son 2 puntos claves a la hora de elegir el lugar. Tener más de 5 horas de luz para las especies con fruto es un punto clave para lograr buenos resultados y los canteros siempre de Norte a Sur. Elegido eso, seguimos con las herramientas (Pala de punta y ancha, azadas, rastrillos, herramientas de manos como tijeras, palitas, regadera, etc).



En abril se puede sembrar: rabanito, remolacha, cebollas, ajies, apio, puerro lechugas, acelga, lechugas, rúcula, repollos, coliflor, brocoli, arvejas, cilantro, habas. En la próxima entrega hablaremos de la siembra y posteriores cuidados.