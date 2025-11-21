Hogar del Niño: balance y obras

El Hogar del Niño de 9 de Julio realizó la reunión mensual y un exitoso balance anual, destacando la intensa actividad de 2025 en eventos como la Feria Americana, la Calesita y diversas jornadas especiales, todas con saldo positivo tanto económico como social.

El presidente de la CD, Cdor. Santiago Falco, subrayó la importancia de la anticipación y el balance de logros, atribuyendo el «saldo muy favorable» al compromiso, esfuerzo y solidaridad de la comunidad, y agradeció especialmente a los voluntarios por su dedicación en el desarrollo personal y escolar de los niños. El Hogar del Niño, como asociación civil que no recibe ningún tipo de subsidio o apoyo estatal, enfrenta el doble desafío de mantener su nivel de servicio y avanzar en la recuperación edilicia.

Con miras a 2026, la institución proyecta la refacción del antiguo salón de fiestas para habilitarlo para eventos, ofreciendo descuentos a socios protectores que contribuyan únicamente mediante débito automático para asegurar la transparencia. Finalmente, el Hogar invita a empresas y particulares a un concurso de precios para la refacción total de la vereda. Los interesados deben dirigirse al Hogar, de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas, para conocer las condiciones y entregar sus propuestas en sobre cerrado, las cuales serán evaluadas el miércoles 10 de diciembre en la próxima reunión de comisión directiva. El Hogar del Niño agradeció a todos sus colaboradores, empresas y a la comunidad por el apoyo continuo.