Hockey Pista en Atlético



La subcomisión de hockey del Club Atlético confirmó que la próxima semana, entre los días 18 y 21 de febrero, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Torneo de Hockey Pista. La competencia, que ya cuenta con una masiva inscripción de equipos, reafirma la consolidación de esta disciplina en la región tras más de una década de actividad casi ininterrumpida.

El evento se desarrollará íntegramente en las instalaciones del microestadio, un escenario que los especialistas consideran ideal para esta modalidad. A diferencia del hockey sobre césped, la variante de pista utiliza las paredes perimetrales como parte del juego, y la infraestructura actual del club —con tribunas laterales y muros de fondo resistentes a los impactos— permite un despliegue técnico de alto nivel. Esta sede ha sido el hogar del torneo desde el año 2015, habiendo superado incluso el paréntesis obligado por la pandemia y los cambios de superficie en el gimnasio Ernesto Báncora en años anteriores.

Desde el punto de vista institucional, el torneo no es solo un encuentro amistoso, sino que se rige bajo la normativa de la Confederación Argentina de Hockey. Esta entidad fiscaliza la modalidad a nivel nacional, asegurando que se respeten las particularidades reglamentarias que distinguen al juego bajo techo. La rigurosidad técnica, sumada a la infraestructura local, ha permitido que el certamen gane prestigio año tras año, atrayendo a jugadores de diversas edades y niveles competitivos.

Para esta edición 2026, la organización ha dispuesto un cronograma exhaustivo que abarca múltiples categorías. La rama femenina contará con divisiones que van desde el Sub 12 hasta la categoría Libres, pasando por Sub 14, Sub 16 y Sub 19, mientras que la rama masculina estará representada por la categoría de Mayores. Con las inscripciones aún en marcha pero con un alto nivel de confirmación, se espera que el microestadio sea el epicentro de una intensa actividad deportiva durante las cuatro jornadas de competencia.