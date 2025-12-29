Grizutti: «La coordinación municipal de Discapacidad es nefasta»

La concejal Nancy Grizutti opinó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.0) sobre el reciente hecho de agresión contra la casa de un adolescente con discapacidad, que fue captado por la cámara de seguridad. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 22 de diciembre e incluyó insultos y hostigamientos contra la vivienda del adolescente con discapacidad -de nombre Federico de 16 años- y alumno del colegio San Agustín, fue atacado por un grupo de jóvenes del mismo colegio que pasó en camionetas por la puerta de su casa, arrojó fuegos artificiales y lo insultó con expresiones vinculadas a su discapacidad motriz. Según relata Grizutti en la entrevista, el adolescente sufrió bullying durante todo el año. La denuncia será presentada y los agresores ya estarían identificados.

La vivienda atacada se ubica en calle Belgrano, esquina Maipú y allí se arrojaron petardos, además de propinarle insultos y agresiones verbales cargados de odio, generando miedo y angustia en toda la familia.

“No se citaron a las familias, tampoco al colegio, a los padres, o sea, ninguna de esas cuestiones se ha producido” dijo Grizutti quién agregó: “el sábado lo hablé con María Márquez, secretaria de Desarrollo Comunitario, a quién le dije que para mí la coordinación de discapacidad es la más nefasta que he visto. Así te digo la palabra nefasta, porque es lo que yo considero que he visto a lo largo de todos estos años, el 9 de junio. Y ¿por qué te digo esto? porque conozco otros directores de discapacidad que son de otros distritos y sé cómo se hubieran manejado en una situación como esta”.

“Si bien es cierto que no es solamente la coordinación de discapacidad, sino también otros actores como es el director del colegio San Agustín, el inspector que está a cargo de la escuela secundaria de escuelas privadas y la inspectora regional que está a cargo, también la inspectora de institutos de educación privada que tampoco se hicieron eco y cargo. Y te explico por qué: es verdad lo que dice la periodista de TN -el canal que emitió la entrevista a la funcionaria Márquez- Federico dejó la escuela por bullying y nadie se acercó y yo cuando te digo nadie, es nadie y lo digo con conocimiento de causa, porque yo sí me acerqué a la familia. Hablé con Pamela, su mamá y Federico dejó la escuela por el bullying que le hacían sus compañeros y nadie ni los directores, ni los profesores, ni el inspector, hicieron un seguimiento de por qué Federico no estaba en la escuela, por parte de las autoridades educativas, dejó la escuela, literalmente; eso por un lado, entonces ahí tenemos los actores o los agentes educativos que también fallaron. La cosa fue in crescendo y sucedió lo que sucedió la madrugada del 22 de diciembre último”.

Más adelante la concejal Grizutti agregó: “esto no se está trabajando. Evidentemente no se trabajó en el colegio, no se trabajó en la en la coordinación de discapacidad porque que ni siquiera se acercó a la familia de Federico desde el 22 de diciembre hasta hoy”.