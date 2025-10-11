Gran primera noche del Oktoberfrench

Foto gentileza de Cacha De Sogos

La edición 2025 del Oktoberfrench arrancó con todo. Buen clima, agradable noche, mucha concurrencia para la primera de las noches. De a poco la gente se fue acercando a la sede social del Club Atlético French vestido una vez más para la ocasión, Los dos escenarios impecablemente preparardos para que las bandas hicieran lo suyo sin otra preocupación más que pasarla bien. El sonido de Charly Pinto, las pantallas de Marcelo Curiale, y una organización que se preocupó al mismo tiempo que las bandas estuvieran cómodas y listas para subir al escenario indicado, gracias al gran trabajo de de coordinación de Carlos Marsico que hizo marca personal con cada uno de los involucrados para que todo siguiera en el horario pactado. La gente disfrutó de las cosas ricas de la cantina – pulgares arriba para la bondiola mechada- y los puestos de cerveza artesanal llenaban una y otra vez los vasos oficiales del evento, esta vez de color naranja.

La noche del viernes se prestaba para disfrutar del patio interno al aire libre y afuera de la sede en donde estaban los puestos de distintos emprendedores. Las bandas venidas de Junin y Bragado mas las locales se lucieron, cada una en su escenario, siempre con mucho público el cual fue aumentando a medida que avanzaba la noche.

Aplausos para todos los voluntarios del club y la localidad que hacen las veces de anfitriones, indicando, ordenando y atendiendo a los visitantes. Hoy sábado el clima no es el mismo, pero el espíritu sí, y el clima no impedirá que la sexta edición del Oktoberfrench se cierre con menos intensidad que como arrancó el viernes. La organización lo anunció días antes: el Oktober no se suspende por lluvia. French lo hizo de nuevo.