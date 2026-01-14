Gestiones de Gentile en La Plata

La jefa comunal de Nueve de Julio, María José Gentile, realizó diversas gestiones en la ciudad de La Plata. Según consta la información oficial ha logrado destrabar expedientes históricos y presentar un ambicioso plan de infraestructura para su distrito. La mandataria municipal mantuvo encuentros estratégicos con tres ministros del gabinete del gobernador Axel Kicillof, centrando su agenda en la regularización de viviendas, el saneamiento urbano y la conectividad rural.

El avance más significativo se produjo en el ámbito de la seguridad jurídica habitacional. Tras una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, se confirmó la resolución de más de 700 escrituras que se encontraban paralizadas por trámites administrativos. Este acuerdo permitirá que cientos de familias del partido obtengan finalmente los títulos de propiedad de sus hogares en los próximos meses. Asimismo, Gentile solicitó agilizar los procesos de personería jurídica para instituciones locales, fundamentales para el entramado social de la región.

La agenda de infraestructura ocupó un lugar central en las conversaciones con el ministro Gabriel Katopodis. La intendente presentó proyectos específicos para la extensión de redes de cloacas en las localidades de Dudignac y Quiroga, además de la ciudad cabecera. Entre las demandas destacadas, Gentile volvió a poner sobre la mesa la pavimentación del barrio Héroes de Malvinas, una obra pendiente desde 2024, y abrió canales de diálogo para mejorar la deficitaria prestación del servicio de agua a través de la empresa estatal ABSA.

Finalmente, la situación del sector productivo fue analizada junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En un contexto marcado por la emergencia hídrica que afectó a la zona, la jefa comunal presentó un plan de trabajo focalizado en la red de caminos rurales, uno de los reclamos más fuertes que tuvo que afrontar la gestión local durante la crisis del agua durante el 2025.

La buena sintonía que parece tener con la administración bonaerense, además del acercamiento hacia una parte del peronismo local, parecen el empujón que necesita una gestión a mitad de un mandato complicado. Habrá que ver si alcanza para empezar a dar respuestas concretas a demandas de larga data en el Partido.