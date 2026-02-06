Gas-gate: La Punta del Iceberg

Por Juan Manuel Jara



Con la aparición del ya rápidamente famoso Decreto 5 publicado en el Boletín oficial en el cual se mencionaba quie se dejaba sin efecto el acuerdo que autorizaba la obra de gas en la Escuela 8, rápidamente se empezó a desenmarañar una serie de acontecimientos que evidenció que el decreto fuera la punta de un iceberg con raices profundas de increible inoperancia, de marcada ineficiencia política y hasta de peligrosa indiferencia.

Haciendo una cronologia de este gas-gate, ponemos el cursor de la linea de tiempo en mayo del 2025. Ahi, en una reunión entre la Intendente Gentile, el Secretario de Urbanismo Martin Banchero y la Cooperadora de la 30 se aseguró que la obra de gas “se realiza de manera inmediata”.

La CEyS Mariano Moreno financiaba el 100 por ciento de la obra y no cobraba la mano de obra. El costo era, en ese entonces, $ 10.900.000.-, un cifra ínfima para los millones que el Municipio recibe del Fondo Educativo, tentadora caja que maneja el Ejecutivo, no el Consejo Escolar.

Siguen varias reuniones multi sectoriales y recien en agosto se firma el convenio con la CEyS. La Escuela 8 se provee de gas a través de una “chancha”. Cuando los técnicos de la Mariano Moreno van a verificar como está esa cañeria interna a la cual deberia conectarse la red de gas que ya está en la puerta del establecimiento, notan que había pérdidas en varios puntos. Ante ello, los técnicos (Barreau / Silvera) notifica al Municipio y al Consejo Escolar (lease Gentile, Banchero y Maidana) de la pérdida y que no se habia pasado la la prueba de “hermeticidad”, con lo cual sin esa cañeria interna en perfectas condiciones, no podian hacer la conexión nueva de gas natural. La CEyS no hace ese tipo de trabajo y sugieren a la empresa “Casa Fuga”, la cual pasa un presupuesto de 18 millones. El Municipio dijo que no iba pagar esa plata. No se buscó otra opción y está más que claro ya que desde entonces hasta enero 2026, nada se hizo. O sea, tampoco hubo plan b, ni C, ni nada. O sea, estaban notificados de la pérdida de gas y, a la luz de la inacción, no hubo reacción alguna. Al quedar expuesta esta situación, en la unica comunicación (Una placa, un posteo) que dió el Municipio subieron al ring a la CEyS lo cual generó una rispidez innecesaria.

Con las facilidades que dió la Cooperativa, con el costo que significa, nada para los millones que le entran al Municipio por Fondo Educativo, que este año reciben un 34 % más, las preguntas que surgen son qué se hace con ese Fondo Educativo? Por más que minimo un 40 % de lo recibido debe ser aplicado al ámbito escolar y el resto es de libre disposición, no quiere decir que si necesitas más de se 40% no lo uses tambien en necesidades escolares. Su nombre lo dice, es “FONDO EDUCATIVO”. No tenés 20 millones de pesos para pagar una obra financiada al 100%? Ya llegaremos a la respuesta.

En la tarde de ayer, en una reunion pactada por el gas de la escuela 30 se apareció la intendente y Banchero pidiendo casi con desesperación a la CEyS que ponga los 18 millones para la obra de gas de la 8 porque “ellos no pueden ponerlos”. Aun no hay convenio, no hay nada firmado. La improvisación de la gestión ya en distintos ambitos, el “Exponeme que reacciono”, el “la culpa es siempre de otros”, ya ES el modus operandi que les sale. En otros ambitos ya te piden la renuncia por inoperancia, por incapacidad para gestionar. Estas a cargo de la realidad de lo vecinos que te votaron y de los que no tambien. A 48 horas de haber saltado el tema que los deja muy expuestos nadie, NADIE, del oficialismo salió a dar la cara. Algunos consultados dijeron “yo no salgo” (alguno ya puso la cara por el basural, otra muestra del fracaso). Un comunicado, en las redes no alcanza. Y ahora ya es tarde. La persona que salga a tratar de tapar el sol con la mano ya lo hará tarde. Reacción cero.

Y en el extremo más profundo de este iceberg está un Municipio quebrado, que no tiene 18 millones de un Fondo Educativo que este año 9 de Julio va a recibir, a lo largo del año, un total de 3176 millones de pesos (34% más que en el 2025), de los cuales, minimo el 40% ($ 1270m), que de eso en enero ya recibiste 144.4 millones, para que una escuela con cientos de personas circulando a diario tenga gas natural y salga del riesgo que hoy está corriendo.

Es fácil la respuesta: el Municipio esta quebrado, funciona en descubierto hace meses, atraso a proveedores (la piedra para completar la obra del camino a Naón y el proveedor, otro tema, atrsaos en los pagos, etc), donde pones la mirá encontrás algo. En este escenario, el millonario Fondo Educativo es una caja de donde el Ejecutivo (que es quien lo controla, no el Consejo Escolar) manotea para sostener la ya insostenible estructura municipal. Eso se lleva puesto no sola a esta administarción sino a la calidad de vida de los vecinos de todo el Partido. Esta gestión, la anterior y varios que pasaron por la función enlos ultimos 10/15 años tendrán que dar cuenta de cómo se llegó a esta situación limite que explota en cualquier momento, el mismo riesgo que ocurre desde hace meses en la Escuela 8.