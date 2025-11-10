Franco Flexas: “Lo que necesitamos son recursos”

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la situación hídrica de su distrito y analizó la situación creada a partir del último fin de semana con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la llegada de maquinaria enviada por el gobierno nacional para tratar de ir dando soluciones ante la situación hídrica. “Nosotros vamos a trabajar desde los municipios como lo hacemos siempre”.

Consultado sobre el resultado de la reunión con sus pares de la región y la ministra, Flexas dijo que “quede con la mejor de las impresiones y con la necesidad de trabajar en conjunto Provincia, municipios y Nación en este momento de excepción”.

Flexas participó el sábado de una reunión de trabajo encabezada por Bullrich, en el municipio de 9 de Julio. El encuentro —del que también formaron parte los jefes comunales de Lincoln, Bragado, Carlos Casares y 9 de Julio, junto al titular de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta— tuvo como eje coordinar medidas entre Nación, Provincia y Municipios para enfrentar los efectos de las inundaciones. Al respecto dijo “Ojalá que Provincia, municipios y Nación estén a la altura. Los municipios son los que están día a día con los vecinos por eso lo que necesitamos son recursos”

También hizo un detallado informe sobre la situación hídrica de su distrito.