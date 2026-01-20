Franco Flexas: “La sociedad deba acompañar la separación de la basura”

El tratamiento de la basura tiene tantos resultados como distritos hay, al menos en la provincia de Buenos Aires y presenta una situación compleja y multifacética. Los municipios enfrentan la necesidad de implementar soluciones efectivas para manejar la creciente generación de residuos. Con la idea de conocer cómo es la situación en otros distritos, empezamos una serie de entrevistas con intendentes o responsables del area.

Franco Flexas, el intendente del distrito de General Viamonte, habló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de la situación de la ciudad cabecera, Los Toldos y cómo actúan allí para el tratamiento de los deshechos.

Al respecto, dijo que “se necesita mucho personal y mucha inversión y lamentablemente no tenemos el pago de las tasas en consonancia con lo que se necesita. El tema de la basura tiene que financiarlo el vecino, pero en general pagan 3 de cada 10 y debemos sacar recursos de otros lugares para financiar ese trabajo”.

Interrogado sobre el tratamiento en la ciudad cabecera Flexas dijo: “Por un lado juntar la bolsa común, la bolsa orgánica y por otro lado la bolsa ‘verde’ (todo lo reciclable) porque tenemos separación de residuos en casa más pasto y ramas y la separación de los residuos en el complejo ambiental. Son muchas personas trabajando, poco dinero y es un trabajo diario”.

También Flexas aludió a la necesidad de una prédica constante con los vecinos porque cuando esos avisos bajan en intensidad, también disminuye en paralelo el nivel de separación: “hace años que venimos capacitando al vecino para que pongan por un lado los restos orgánicos y por otro los plásticos, el papel, el cartón, el vidrio, etc. También es cierto que muchas veces el vecino no tiene noción de la basura y del perjuicio sino tendría más empatía con el personal que separa y trabaja en esos lugares, pero le cuesta sostener la separación y le cuesta pagar el servicio”.

El intendente de General Viamonte que se refirió puntualmente a la situación de Los Toldos, la ciudad cabecera del partido expresó: “Siempre me preocupó no poder separar toda la basura, pero también si la sociedad no acompaña desde la casa, todo lo que hagamos en el complejo ambiental es imposible de tener éxito”. Consultado por la baja recaudación del servicio, Flexas expresó: “Lo primero que se deja de pagar es al municipio y es al primero que se le reclama y esa constante se mantiene en todos los municipios que conozco; las tasas municipales suelen ser muy bajas en nuestros lugares y nosotros si tuviéramos más recursos sería más fácil trabajar para el vecino, pero cuesta que este lo entienda”.

Como dato accesorio el basural de Los Toldos se encuentra ubicado frente a Ruta 65 en la salida de la ciudad hacia Junín o 9 de Julio, a 4 kilómetros de distancia lo que no genera preocupación en el vecindario.