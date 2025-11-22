Fin de curso y muestra

La Universidad Popular llevó a cabo con éxito la muestra de cierre del Taller de Fotografía Inicial 2025 en el Centro de Desarrollo Socioproductivo San Cayetano. El evento exhibió los trabajos de los alumnos, quienes fueron los principales protagonistas. La muestra representó el primer cierre de este taller dictado por Bauty Torres, telentoso fotógrafo profesional, culminando así cuatro meses de formación intensiva en los que los participantes adquirieron conocimientos técnicos sobre exposición, enfoque y composición, y desarrollaron la fotografía como herramienta de expresión artística. Los trabajos expuestos reflejaron el crecimiento técnico y creativo de los participantes, demostrando su capacidad de observación y sensibilidad. Bauty Torres aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad a seguir participando en las diversas propuestas de la Universidad Popular.