Festival de compras y arbolito

El Tercer Festival de Compras se celebró este lunes, desde las 17 y hasta las 22 horas, evento que tuvo buena convocatoria.

La jornada se desarrolló sobre la avenida San Martín, entre Libertad e Yrigoyen, y contó con la participación de más de 130 expositores entre comercios, emprendedores, elaboradores, instituciones y vendedores.



Un momento central del festival fue el encendido del árbol navideño en la plaza Belgrano al atardecer, coincidiendo con el Día de la Virgen. El encendido fue acompañado por una presentación musical de más de 60 músicos en escena, incluyendo a la Banda Municipal Jesús Abel Blanco y agrupaciones invitadas de 25 de Mayo y Chivilcoy, quienes interpretaron un repertorio de villancicos. La Intendente Municipal, María José Gentile, expresó su satisfacción por compartir el encuentro con comerciantes y emprendedores locales.