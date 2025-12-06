6 Dic 2025
20 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Festival de Compras con encendido del árbol y música

La ciudad se prepara para una nueva edición del Festival de Compras, que tendrá lugar este lunes 8 de diciembre, entre las 17 y las 22 horas, sobre la avenida San Martín, entre Libertad e Yrigoyen. El evento, organizado por la Subsecretaría de Producción del Municipio, contará con la participación de 130 comercios, emprendedores, elaboradores, instituciones y vendedores.

El punto central de la jornada será el tradicional encendido del gran árbol navideño en plaza Belgrano, programado para el atardecer. Este momento será acompañado por un espectáculo musical a cargo de la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, con más de 60 músicos en escena, y agrupaciones invitadas de 25 de Mayo y Chivilcoy. Ofrecerán un repertorio especial de villancicos a partir de las 19:30 horas. La propuesta incluirá también un paseo comercial ampliado, una variada oferta de foodtrucks y una gran diversidad de rubros participantes. ha destacado el fuerte apoyo de la comunidad, que ha permitido alcanzar cifras récord en esta edición.

El Festival de Compras se reafirma como una iniciativa que logra combinar el comercio, la cultura y el encuentro comunitario, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una noche especial en el corazón de la ciudad.

Últimas noticias

Agroadmin -

PBA: Duro repudio de CARBAP el endeudamiento

Bajo el título “Cargos para la política, deuda para los bonaerenses”, Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra