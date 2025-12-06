Festival de Compras con encendido del árbol y música

La ciudad se prepara para una nueva edición del Festival de Compras, que tendrá lugar este lunes 8 de diciembre, entre las 17 y las 22 horas, sobre la avenida San Martín, entre Libertad e Yrigoyen. El evento, organizado por la Subsecretaría de Producción del Municipio, contará con la participación de 130 comercios, emprendedores, elaboradores, instituciones y vendedores.

El punto central de la jornada será el tradicional encendido del gran árbol navideño en plaza Belgrano, programado para el atardecer. Este momento será acompañado por un espectáculo musical a cargo de la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, con más de 60 músicos en escena, y agrupaciones invitadas de 25 de Mayo y Chivilcoy. Ofrecerán un repertorio especial de villancicos a partir de las 19:30 horas. La propuesta incluirá también un paseo comercial ampliado, una variada oferta de foodtrucks y una gran diversidad de rubros participantes. ha destacado el fuerte apoyo de la comunidad, que ha permitido alcanzar cifras récord en esta edición.

El Festival de Compras se reafirma como una iniciativa que logra combinar el comercio, la cultura y el encuentro comunitario, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una noche especial en el corazón de la ciudad.