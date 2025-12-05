Falco: “Estamos cerrando un año excelente para el Hogar”

Santiago Falco, en modo Presidente de la CD del Hogar del Niño, estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) enumerando los logros, avances y objetivos que pudieron cumplir en el 2025 al cual no duda en calificar como muy positivo para la entidad que preside.

Resaltó el haber podido completar la obra del patio, con el agregado de lo juegos nuevos y el gran abanico de actividades que han realizado y que les ha permitido aumentar los ingresos del Hogar genuinamente: “Ir a los remates feria, hacer un bingo, una cena show, fogones criollos, la gran mano que nos dio en el Chorirock, todas actividades que nos generan plata que nosotros reinvertimos en el Hogar”. Resaltó que “ la Comisión Directiva acompaña de una manera muy eficaz, eficiente y trabajando con tal que esto vaya para adelante”.



Y que el próximo objetivo es la vereda sin dejar de ir por el gran objetivo que es poner nuevamente en marcha el Salón de Fiestas. Sobre esto, Falco contó que “queremos recuperar el viejo salón de fiesta del hogar del niño para que sea un servicio más que presta el hogar y, a su vez. tener un ingreso más”.

“La idea es estabilizar los ingresos del hogar para que no tenga que depender de nada oficial”, explica el Presidente, y agrega que “no cobramos absolutamente ningún subsidio estatal, ni municipal, ni provincial, ni nacional, no hemos cobrado nada”. Explica que cambiaron el enfoque: “ No esperamos nada de nadie”, y agrega que “antes íbamos al Municipio pidiendo algo, ibamos a la provincia. Hasta que dijimos, hagamos el músculo a nosotros, pongámonos fuerte internamente para salir a estos proyectos que tenemos y no depender de nadie”.

Y recalca el hecho que “hay un montón de otras actividades que no se ven o no se dicen” y agrega que “el empresariado local es muy generoso”.