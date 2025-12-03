Exponenos y te damos bola

Por Juan Mauel Jara

Finalmente, y después de un innecesario peregrinaje, los vecinos autoconvocados por los ruidos molestos, motos, tránsito y alguna que otra cuestión local, lograron lo que venian buscando; ser recibidos por la Intendente Gentile. Y salieron satisfechos tanto por haber podido exponer sus cuestiones y eventuales sugerencias como por lo que recibieron de la mandataria local. Finalizado el encuentro, Martín Gentile – con algun parentesco lejano con María José- volvió una vez más a Supernova a relatar el resultado de esta esperada, pedida y manoseada reunión. Cuando mencionamos “ innecesario peregrinaje” hacemos referencia a todo el derrotero que debieron pasar estos vecinos para lograr finalmente el objetivo que buscaban. Un verdadero sin sentido, rozando la falta de respeto.

Ese caminito arrancó en su momento con una reunión muy poco fructífera con el Subsecretario de Seguridad, Walter Depaoli y el Comisario Dávila. A medidos de noviembre varios de estos vecinos solicitaron en una carta via mesa de entradas del municipio una reunión con Gentile. Pasaron los dias y al no tener respuestas, estuvieron el jueves pasado, 27 de noviembre, contando todo este derrotero con Carlos Graziolo en “Temprano para Todo” (Supernova 97.9). Paradójicamente, minutos después de terminar la entrevista, recibieron una llamado de Marcela Auza, secretaria privada de la Intendente, invitándolos a una reunión con Gentile el dia lunes 1 de diciembre a las 9am. Sorprendidos pero contentos dieron el sí, obviamente. Parecía todo finalmente encaminado.

Llegado el lunes, el grupo se presenta en el Municipio para la reunión pactada y les comunican que los va a recibir Federico Aranda, el Secretario de Gobierno. A lo cual, obviamente, no accedieron, por el simple hecho que la reunión solicitada y pactada era con Gentile y, tal como lo expresaron luego, ya habian tenido reuniones con funcionarios intermedios. Era María José o nada.

Masticando bronca, del Municipio pasaron nuevamente por Supernova y, al aire en “Un Plan Perfecto”, contaron lo sucedido. Qué pasó? Lo mismo que habia sucedido el jueves anterior. Al salir de la radio, a los pocos minutos, recibieron un nuevo mensaje de Marcela Auza, convocándolos otra vez, para que el martes 2 a las 9am vuelvan al Municipio que los iba a atender la propia Intendente, cosa que finalmente ocurrió. Y ahora la fase que sigue: monitorear lo expresado, lo prometido y lo que los vecinos se llevaron de la reunión.

Dos cuestiones quedan bien claras: la primera, el modus operandi de estirar inútilmente situaciones para terminar haciendo lo que se pedía desde un principio. Una pérdida de tiempo para todos. Sra intendente, Funcionarios: la gente trabaja y deja de hacerlo o pide permiso para cumplir con la cita a la cual fue convocada por Ustedes! Una tomada de pelo hacia los vecinos. No es la primera vez que esta gestión incurre en este procedimiento. Una clara muestra de falta de manejo a la hora de vincularse con el resto.

Y segundo, exponer las cuestiones públicamente está claro que provoca la reacción. Mientras tanto, “siga, siga”. El slogan sería “Exponenos que te damos bola”. Una gestión que evidentemente goza con la autoflagelación. A dos años de estar al frente del Municipio ya es hora de anticiparse a una jugada, dejar de correr detrás de la pelota, porque hasta ahora todas las que van al arco terminaron en gol.

Una última cosa:…gracias por escucharnos!!