Exponenos y te damos bola 2

El domingo en “Extra” publicamos el reclamo de vecinos del barrio La Esmeralda que, habiendo hecho el caminito via Mesa de Entradas del Municipio días atrás, no habían tenido respuesta alguna. Por tal motivo, cansados de la espera, el viernes pasado, representantes de esa zona de la ciudad, nos hicieron llegar la inquietud.

Quizás como fue 8 de diciembre, día de armar el arbolito, el espíritu navideño empezó a hacerse sentir porque, a pesar de ser feriado, este lunes aparecieron finalmente las máquinas a realizar los trabajos solicitados: dos Champions, dos tractores, uno con rastra de disco y otro con una compactadora, según nos contaron los mismos vecinos. En la zona de La Esmeralda por la cual se hizo el reclamo, “las arreglaron casi todas”, fue la información recibida en la tarde noche de ayer. Bienvenido sea que esto haya ocurrido. Y en un feriado. Mucho.

En el legendario CQC habia una sección llamada el “Proteste Ya”, en la cual vecinos mandaban cuestiones por las cuales no tenian respuestas por los caminos tradicionales y un equipo del programa iba al lugar a exponer y tratar de gestionar, si no una solución, minimamente, un compromiso de respuesta. Incluso, 9 de Julio fue parte de la sección cuando Gonzalito estuvo en nuestra ciudad por el tema del agua potable. La exposición pública y mediática obraba maravillas y, casi siempre, la solución hasta entonces, negada o desoida, aparecía prontamente.

Pasaron casi 20 años y, evidentemente, todo hace pensar que con otras formas, el método sigue en plena forma.