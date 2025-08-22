Esteban Naudín: «El bloque de La Libertad Avanza debería ser coherente en su mensaje y en lo que dice representar, porque pide fondos para obras siendo que es su gobierno el que los retacea»

El concejal de Unión por la Patria, estuvo en Temprano para todo (Supernova 97.9) acompañado por Héctor Bianchi candidato a concejal, en segundo término, de Fuerza Patria para las próximas elecciones del 7 de septiembre. Naudín se preocupó por remarcar el abandono a que está expuesto el interior provincial en general y 9 de Julio en particular porque -dice- todo lo que el distrito aporta al Estado Nacional no vuelve. Y remarcó el pedido del gobernador el viernes 15 de agosto pasado al inaugurar la moderna nueva sala de Barrio Alborada, cuando Kicillof exigió que sea homologado el estado de emergencia agropecuaria ya declarado en diversos distritos, “el estado nacional ni siquiera hace eso, nos están abandonando” enfatizó Naudín.

Esteban Naudín, concejal UxP

También fue crítico con el bloque local de La Libertad Avanza (LLA): “Se tiene que ser coherente con lo que se representa y esa coherencia tiene que estar en el mensaje y en lo que podemos exigir”, en referencia clara a la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre el Proyecto de Comunicación sobre alumbrado en Ruta N.º 5 y acceso a French y el Pedido de Informes sobre luminarias en French (Informe sesión HCD: Realidades paralelas) donde es público y notorio que ese tipo de obras solo pueden realizarse con fondos del Estado Nacional.

Héctor Bianchi, candidato a concejal de Fuerza Patria

Bianchi por su lado promete, en caso de ser elegido, profundizar la mirada local para despertar a “un distrito pujante, pero que está estancado” y reclamo por la puesta en marcha de la Oficina de Estadísticas y Censos cuya creación fue aprobada en el HCD en 2019 y aún no fue puesta en marcha. Ambos participan del Frente Renovador que integra Fuerza Patria.