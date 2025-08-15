Informe sesión HCD: Realidades paralelas

Por Carlos Graziolo

Los alumnos de las escuelas N ° 24, 25 y 45 presentes en la sesión del jueves 14 de agosto del Concejo Deliberante para explorar o entender de que se trata eso de las sesiones del legislativo nuevejuliense tuvieron una buena muestra sobre el tema o los temas y el contenido de los mismos y el comportamiento de la clase política local. Es que en próximas semanas se estará desarrollando la sesión estudiantil donde los distintos colegios exponen atractivos y suficientes proyectos que luego se aprobarán en las sesiones ordinarias y que finalmente, no se llevarán a cabo. Hablame de frustraciones.

La sesión del jueves 14 de agosto comenzó con un reproche ya escuchado en sesiones anteriores. Al tratarse el Proyecto de Ordenanza (Documentación 373) autorizando al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta para la adquisición de combustible en surtidor. La concejal Julia Crespo (bloque Unión por la Patria-UxP-) acusó al oficialismo de las desprolijidades recurrentes (las mensuró en 10 aproximadamente desde el 10 de diciembre del 2023) con errores y fallas administrativas, teniendo en cuenta que había, en este caso, un solo oferente en la licitación y los otros dos solo fueron comunicados por mail. “Casi una compra inducida” mencionó. Y anticipó al mismo tiempo la abstención de su bloque para facilitar la gobernabilidad y el buen funcionamiento de los distintos espacios municipales. En el mismo tono se pronunciaron (ratificaron lo de las desprolijidades y la abstención, los bloques de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical). El proyecto se aprobó con solo los seis votos del oficialismo y once abstenciones. para la compra de combustible por un valor superior a los 22 millones de pesos, adjudicada a Petrobras como única propuesta. Al pasar quedó la frase: “las cosas no se están haciendo bien y la oficina de compras es la más cuestionada”. Como comienzo valió la pena para satisfacer la curiosidad de los estudiantes presentes.

En el Orden del Día estaba el Proyecto de Comunicación de la UCR sobre arreglos en las calles del Barrio Ricardo Balbín (que incluye las manzanas delimitadas por calles Joaquín V. González, Freyre, Roca y Eva Perón, Poratti y Alberdi entre otras). La concejal Marcela Regalía expuso sobre el mismo y le respondió Raúl Zapata (PRO) aduciendo que se estaba trabajando ‘casualmente’ sobre el mismo. Palabra que aprovechó Regalía para remarcar que el gobierno municipal siempre va detrás de los hechos.

Cuando se trató el Proyecto de Comunicación de La Libertad Avanza sobre reparaciones en la sala del Barrio Luján Luis Moos dio detalles contundentes sobre el estado de la misma, sobre todo el baño y el recurso de una lata para eliminar deposiciones. “Pasa el tiempo y todo sigue igual” argumentó. El proyecto se aprobó por unanimidad.

Acto seguido se trató el Proyecto de Comunicación de la UCR por el mantenimiento en el barrio Los Abuelos, donde según Regalía las asistentes sociales “siguen sin pasar” y los residentes del barrio piden desde 2023 el reacondicionamiento de las calles en mal estado; culpó a la Secretaría de Desarrollo agregando que el barrio no está controlado sanitariamente y pidió por una mejor calidad de vida de los vecinos que allí viven. El concejal Julio Bordone (PRO) refutó los dichos de Regalía, lo que no conformó a la exponente del proyecto que lo invitó a recorrer el barrio. No se sabe si quedaron de acuerdo en hacerlo en forma conjunta o por separado o no hacerlo. El proyecto se aprobó por unanimidad, lo que da cuenta que el oficialismo ensaya algún tipo de defensa en su gestión, pero termina aceptando la realidad y vota en conformidad con el resto de los bloques.

Hubo también un Pedido de Informes de LLA, por el Barrio 32 viviendas, aprobado por unanimidad, que el Departamento Ejecutivo deberá responder en 20 días. El convenio data de 2021 con aristas muy pintorescas: tenía un año para llevarse a cabo y la empresa encargada de llevarla a cabo está ¿o estaba? encabezada por “un señor Iglesias” (textual de Moos) que está procesado junto al ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté y otras 8 personas. También se preguntó cuántos fondos llegaron, expuso los problemas de construcción y la responsabilidad en la Dirección y seguimiento de una obra que llegó hasta un 40 por ciento de su construcción y hoy está -vandalización mediante- totalmente destruidas. El concejal César García (PRO) ensayó una defensa de bajas calorías: “se gestionó para continuar con las viviendas” dijo. El contrato está rescindido. Casi una obviedad.

Acto seguido fue el turno del Pedido de Informes de la UCR sobre la Nueva playa de camiones, que García dijo estar terminada. No para ‘Nacho’ Palacios. La actualmente en uso, donde se construirían las 50 viviendas de Cáritas, para liberarla llevaría varios meses según la definición del bloque radical donde Eduardo Moscato sintetizó que entre esta situación y la anterior se perdieron 82 viviendas para 9 de Julio. Palacios graficó: “o vivimos en otro lugar o hay que salir a la calle” y miró a su costado derecho donde se ubica el bloque oficialista. No obstante, el proyecto se votó unánimente.

Los concejales también aprobaron por unanimidad una comunicación que solicita al Ejecutivo municipal intensificar las gestiones ante la Dirección Provincial de Hidráulica para concretar una obra de desagüe primordial para los parajes de El Tejar, Fauzón y zonas cercanas (Proyecto de Resolución. No obstante que el bloque de Unión por la Patria pidió que se modifique a Proyecto de comunicación). Previamente se habían expuesto el Proyecto de Comunicación sobre alumbrado en Ruta N.º 5 y acceso A. French y el Pedido de Informes. sobre luminarias en French que argumento Pablo Giacomino (LLA); en medio del debate y tecnicismos sobre si correspondía o no ser un proyecto de resolución o comunicación quedaron las palabras de la concejal Crespo manifestando hipocresía del bloque libertario recordándole que es el propio gobierno nacional que representan el que cortó la obra pública y destino de fondos para acciones u obras como las mencionadas. De paso habían sido aprobados dos pedidos de repudio: uno al veto de la Ley de Discapacidad por el presidente Javier Milei y otro al veto de la Ley N.º 27.756 que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria también por el presidente Javier Milei. ¿Cómo fue la votación?: 14 votos afirmativos por el repudio y 3 negativos, de los integrantes del bloque de la LLA.

Antes de finalizar la sesión el concejal Moos pidió retirarse, no se sabe si porque tenía compromisos contraídos con anterioridad o molesto por la acusación de minutos antes.

Hubo otros proyectos aprobados, pero de menor interés que los descriptos que le pusieron un poco de pimienta a la sesión. Eso sí, un poco nada más, tampoco tanto, pero como para que los estudiantes presentes escucharan algo no habitual en las sesiones del deliberativo local.