En tránsito

Por Carlos Graziolo

La sesión de la noche del jueves 27 de noviembre en el Concejo Deliberante puede calificarse de monotemática, porque gran parte de los temas tratados en la primera parte de la misma y por un plazo extendido de tiempo se refirieron al tránsito de 9 de Julio y todo el abanico de situaciones que se derivan del mismo, sobre todo del incumplimiento de normas viales. Entre los asuntos entrados (que se tratan en la próxima sesión) se encontraba un Proyecto de Resolución del bloque de La Libertad Avanza (LLA) por Ruidos molestos, que se solicitó fuera tratado sobre tablas y fue el que abrió el debate.

El proyecto no hace más que recoger la inquietud y más que nada el malhumor creciente de vecinos de distintos puntos de la ciudad, atormentados por esos ruidos que los llevó a recoger cerca de 3000 firmas para exponer el problema a la intendenta Gentile. La denuncia que expusieron Luis Moos y Sol Ormaechea se refiere a un problema que en ciudades como esta se enfoca principalmente en la inseguridad vial, debido a la alta vulnerabilidad de los motociclistas y la conducción temeraria, y en la vulnerabilidad de otros ciudadanos por el ruido excesivo y la alta velocidad. Las causas incluyen la falta de visibilidad, maniobras peligrosas, circulación en contramano, la facilidad para obtener motos y la modificación de escapes, lo que genera tensiones y siniestros de tránsito.

La defensa corrió por cuenta de César García (PRO) que mensuró en 7000 las motos aquí y que se realizan allanamientos y secuestros de moto vehículos que fue refutado poco después por Moos y Eduardo Moscato (UCR) con calificaciones del tipo “Estado municipal ausente”, “Tierra de nadie” y “operativos solo cerca de Plaza Belgrano”.

Moos aprovechó para preguntarse “¿Qué viene pasando en 9 de Julio? No estamos haciendo bien las cosas, tienen que mejorar”, advirtió- dirigiéndose a la bancada oficialista- aunque reconoció que “se hacen cosas, pero no alcanza” y también acusó que “no se trata el temade los ruidos molestos”. Finalmente, el proyecto pasó de ser de Resolución a Proyecto de Comunicación y fue aprobado por unanimidad.

Por lo escuchado quedan claro algunas cosas: la dificultad en los controles. Las autoridades enfrentan desafíos, como la falta de personal, la violencia de algunos motociclistas y la facilidad con la que los infractores vuelven a sus prácticas. Y también la falta de educación vial. La cultura de la conducción imprudente y la falta de campañas educativas efectivas complican la situación.

Otro de los asuntos entrados, también referido al tránsito, que no estaba entre los que integraban el Orden del Día, y que se pidió ser tratado sobre tablas fue el Proyecto de Comunicación, de Unión por la Patria (UxP) por Reparación de las calles Ameghino intersección Rastreador Fournier donde el visible y sufrible deterioro del pavimento con pozos y baches, en el cruce de vías llevó a la concejal Julia Crespo a fundamentar el mismo solicitando la intervención municipal para remediar el problema, cuestión que García trató de descartar porque ese lugar “es jurisdicción nacional de ferrocarriles argentinos” -o como se llame actualmente- pero como se le dijo la burocracia nacional desalienta cualquier gestión y tal vez todo se soluciones con un poco de emulsión y no esperar que prospere un trámite que se podría medir en más de un lustro. Exagerado o no parece una cuestión más de sentido común que de trámites. El proyecto que otorga 10 días al Departamento Ejecutivo para realizar los trabajos fue aprobado por unanimidad.

Como dijimos al comienzo el tema del tránsito siguió estando en el temario a tratar: el proyecto de Ordenanza de la UCR para modificar (disminuir) el límite de velocidad en la Avenida Mitre, desde Agustín Álvarez hasta Ruta 65, fue uno de ellos. La medida busca prevenir accidentes graves en una zona de la ciudad que ha experimentado un significativo crecimiento urbano e Ignacio Palacios al exponer, aprovechó para recordar que al menos cinco funcionarios pasaron en la gestión por el cargo de Seguridad y Tránsito y por la de Coordinación del mismo. La velocidad sugerida es de 40 kmts. por hora, se apoyó en un informe técnico para la efectividad de la medida y se aprobó por unanimidad.

A eso se sumó el Pedido de Informes de UxP sobre el cumplimiento y vigencia de las ordenanzas 5728 (del 2016) y 6275 (del 2020) que por lo escuchado estaban lejos de haberse logrado. Este y el de velocidad modificada fueron aprobados también en forma unánime. No queda exenta de la lista de temas referidos al tránsito el Proyecto de Comunicación de la UCR sobre iluminación en Rafael Obligado y Mariano Moreno, en zona aledaña a la Escuela Secundaria N ° 8, porque hace también a la visibilidad y el tránsito por las inmediaciones.

La sesión tuvo otros temas no menos importantes como el Pedido de Informes sobre agua potable en Ciudad Nueva y la significativa exposición del concejal Raúl Zapata (PRO) por el proyecto de Ordenanza para capacitar obligatoriamente en la manipulación segura de alimentos para carnicerías, algunos de cuyos datos mencionados son altamente preocupantes. La aprobación para la creación de un vivero municipal (LLA) con el objetivo de promover la forestación y la mejora del entorno urbano mediante la plantación de especies nativas había abierto la sesión. Ese vivero no solo contribuiría al embellecimiento de la ciudad, “sino que también permitiría la recuperación del tradicional arbolado urbano que se ha perdido por falta de mantenimiento” fundamentó Moos.

También se trataron otros proyectos. Pero serán material de futuras notas. Queda claro si, que las próximas sesiones serán con otros actores y otra composición de los bloques en número y género. Y también con nuevo presidente del cuerpo y en algunos casos nuevos presidentes (o presidentas) de bloque. Habrá que esperar hasta el 10 de diciembre.