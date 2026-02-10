

Por Juan Manuel Jara

El primer impacto fue una pregunta: Es en serio? Hubo otras también, como por ejemplo: Son o se hacen? Preguntas que viene resonando desde hace ya largo tiempo. La autoflagelación parece tener su encanto. Y les gusta, evidentemente.

La nueva campaña de comunicación implementada por el Municipio este lunes, donde marca la cifra de plata que tiene “en la calle” y ejemplos de lo que se podría hacer con esa cifra es una clara muestra, una vez más, lo que mejor sabe hacer esta gestión: echarle la culpa a otro. En este caso al vecino. Una jugada que no mide consecuencias ni repercusiones y mucho menos una real noción de dónde está parada esta administración. Por supuesto las reacciones, en contra, no se hicieron esperar.

Que hay deudores y morosos es una realidad. Pero el municipio tiene herramientas para cobrar. Que haya esa cantidad de plata en la calle implica, tal como mencionó una fuente cercana a esta gestión, que hace tiempo que “no salen a recaudar”. Ya contamos el caso de vecinos de un poblado edificio centrico que fueron a reclamar que no habian recibido la boleta y que QUERIAN PAGAR y la respuesta de una amable empleada fue “no tenemos gente que las salga repartir”. A confesión de parte…

Los años que no se hicieron las limpieza de canales a pesar de que se cobraba la tasa de red vial, donde seguramente hay varios morosos, pero que siempre se recaudó. Y, tal como le dijo en su momento una ex concejal oficialista a otra de la oposición ante la pregunta de por qué no se limpiaban los canales y obtuvo como respuesta un “si hay seca, no hace falta”. Una visionaria. La inundación que sufrieron miles de productores y gente de la localidades agravada por, justamente la falta de limpieza de los canales, dejaron en evidencia su ignorancia y lo poco que se necesita para llegar a un cargo publico. Hoy esa misma persona goza de un cargo (premio) en una localidad del Partido. La pregunta es: esa plata de la red vial que no fue a donde debia, donde fue? En este punto de cruce de caminos, misma pregunta para la plata que llega del Fondo Educativo.

Si el parque de maquinaria municipal está casi en un 80% no operativo por distintas razones, también implica plata que se gasta en eso y que no se puede utilizar en algunas de la sugerencias mencionadas enla campaña. Hay que ejercer el control interno, el cuidar lo que es de todos. Eso es facultad y deber de toda gestión. No del vecino. Si llegaste a tener semejante cantidad de plata en la calle algo te está fallando, claramente.

Si los servicios son ineficientes, si las quejas por la irregularidad en la recolección de residuos se suman, la gente deja de pagar. Tiene lógica, para qué pagar por algo que no se está brindando? No admite mucha discusión. A menos que a alquien le guste regalar la plata. Tirarla en el agujero negro de la esfera municipal. Y otra vez mencionamos este dato contundente: si el casi el 80% del presupuesto anual municipal se va en sueldos, el municipio es inviable. Sabés cuánta maquinaria, caminos y canales rurales, calles asfaltadas, camiones de basura, mejores servicios se podria tener si ese presupuesto se repartiese mejor? Si esa plata de todos los vecinos se usase, en vez de sostener una estructura ya insostenible, en hacer mucho mejor la función esencial de un municipio, que es darle mejor calidad de vida a sus vecinos?

La incapacidad propia de gestionar y administrar se refleja en esta suerte de manotazos de ahogado, como esta campaña, cuya “megamente” creativa deja en claro que, y lo decimos una vez más, nadie para la pelota y mirá el panorama. Y la culpa, por supuesto, sigue siendo del otro, siempre. Ahora, es del vecino. Soberbia se llama eso. Y es un ticket al fracaso. Un fracaso que, una vez, lo va a terminar pagando, paradojicamente “el nuevo culpable”: el vecino.



