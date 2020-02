Emprendimientos: Iniciarse con baja inversión (parte 2)

(por Gonzalo Merlo)

La inversión inicial no siempre debe ser alta para un gran negocio

Con muy bajo inversión inicial, estos emprendedores convirtieron sus ideas en negocios.

Papa John’s

El negocio que eventualmente se convirtió en Papa John’s empezó en una ubicación extraña. En 1984, John Schnatter empezó la pizzería en un clóset de limpieza, en la parte trasera de la taberna de su papá, con $1,600 dólares en equipo de restaurant usado.

“Atrás, vendíamos dólares a $5 dólares, y enfrente cervezas a 50 centavos” dijo John, “El objetivo original era ganar $50 (mil) al año y tener $50 (mil) en el banco para poder tener una cita” agregó.

Para que Papa John’s creciera, Schnatter empezó a franquiciar. Ahora tiene más de 5,000 ubicaciones en 45 países y territorios alrededor del mundo. La cadena de pizzas que cotiza en la bolsa tiene un valor en el mercado de más de $2 mil millones de dólares.

Schnatter ya no dirige la empresa que fundó. En 2017 dejó de ser el CEO tras culpar a las protestas en la NFL por sus malas ventas. Dos años después, Schnatter renunció como presidente de la cadena tras admitir el uso de lenguaje racista. Sin embargo, sigue siendo uno de los accionistas mayoritarios.

En 1984: $1,600 dólares

En dólares actuales: $3,955+

Pizza Hut

Dan y Frank Carney fueron unos emprendedores inusuales. Ninguno sabía nada del negocio de las pizzas, pero en 1958 le pidieron prestados $600 dólares a su mamá para abrir un restaurante en Wichita, Kansas.

Dos semanas antes de abrir, se las ingeniaron para encontrar a alguien que les enseñara cómo preparar pizza. Y le pusieron Pizza Hut porque en su letrero sólo había espacio para ocho letras.

A pesar de su inexperiencia, el negocio fue un éxito. Eventualmente, los hermanos empezaron a franquiciar. Tras la primera década, Pizza Hut creció a 310 ubicaciones. En 1971, Pizza Hut se convirtió en la pizzería más importante del mundo, en términos de ventas y cantidad de restaurantes.

En 1977, los hermanos vendieron la empresa a PepsiCo por más de $300 millones de dólares. Actualmente, Pizza Hut es una subsidiaria de Yum Brands, que también son dueños de KFC y Taco Bell. Pizza Hut opera más de 18,000 restaurantes en más de 100 países.

En 1984: $600 dólares

En dólares actuales: $5,330+

Apple

Steve Jobs construyó un negocio que revolucionó la industria de la tecnología. Todo empezó con una inversión de $1,350. En 1975, Jobs y su amigo Steve Wozniak lanzaron Apple en la cochera de los papás de Jobs.

En una entrevista, Jobs dijo: “Es la razón por la que empezamos la empresa. Dijimos: ‘Sabes, no tenemos nada que perder.’ Yo tenía 20 años, Woz tenía 24 o 25, así que no teníamos nada que perder. No teníamos familia, ni hijos ni casas. Woz tenía un auto viejo, yo tenía una van, es decir, lo único que podíamos perder eran nuestros coches y lo que traíamos puesto”.

Para 1985, la relación de Jobs con Apple se había amargado. Jobs renunció ese mismo año. En 1997 regresó cuando Apple compró NeXT, empresa que dirigía Jobs.

Antes de que Jobs muriera en 2011 de cáncer de páncreas, dejó un legado de innovación que incluye el iPhone, el iPad, el iPod, la iMac y iTunes. Apple es la empresa más valiosa del mundo, con un valor de más de un trillón de dólares.

En 1975: $1,350 dólares

En dólares actuales: $6,450+

Domino’s Pizza

En 1960, Tom Monaghan, junto con su hermano James, pidieron $900 dólares prestados para comprar “DomiNick’s”, una pizzería de Michigan que estaba quebrando. Mientras que Tom se dedicó al negocio, su hermano se fue cansado del asunto. Un año después, James cambió su mitad del negocio por el Beetle de Tom. En 1965, Tom se convirtió en el único dueño del negocio y lo renombró Domino’s Pizza.

A la cabeza de la pizzería, Tom sirvió la receta que se convertiría en el éxito de la cadena. Simplificó el menú, puso estándares muy estrictos para los ingredientes, limitó el número de tamaños y toppings, y ofreció servicio a domicilio en menos de 30 minutos. Para 1985, Domino’s era la cadena restaurantera de mayor crecimiento en Estados Unidos.

1998, Monahgan se retiró y le dejó la propiedad de la empresa a Bain Capital Inc. Por un valor estimado de mil millones de dólares. Hoy en día, Domino’s tiene 16,500 tiendas, 10,000 de las cuales están fuera de los Estados Unidos.

En 1975: $900 dólares

En dólares actuales: $7,800+

Subway

A los 17 años, Franck DeLuca no sabía nada sobre cómo vender sándwiches, pero lo que sí sabía era que quería abrir una tienda para venderlos.

“Cuando empecé mi negocio, no era ‘de los más pobres’” escribió DeLuca en su libro Start Small Finish Big: Fifteen Key Lessons to Start – and Run- Your Own Successful Business. “Pero en ese momento no tenía dinero, no tenía socios ni sabía como manejar un negocio. Era un chico de 17 años que necesitaba encontrar una forma de pagar la universidad. Necesitaba recursos. Cuando un amigo de la familia me ofreció un pequeño préstamo para empezar un negocio vendiendo sándwiches, cambió todo en mi vida”.

Ese amigo de la familia era el Dr. Peter Buck. En 1965, Buck le prestó $1,000 dólares a DeLuca para empezar Pete’s Super Submarine en Connecticut, que eventualmente se convertiría en Subway.

Para muchos clientes, fue amor a la primera mordida. Subway recauda millones de dólares anuales en ventas y tiene más de $40,000 ubicaciones en el mundo.

En 1965: $1,000 dólares

En dólares actuales: $8,160+

Hewlett-Packard

En 1939, Hewlett-Packard empezó en una cochera de Palo Alto, California. Los fundadores, Bill Hewlett y David Packard, se hicieron amigos mientras estudiaban ingeniería en la Universidad de Stanford.

El primer producto revolucionario de Hewlett-Packard fue un oscilador de audio. El aparato llamó la atención de los estudios Walt Disney que lo usaron para producir la película Fantasia.

“A finales de 1939, nuestro primer año completo en el negocio, nuestras ventas totales fueron de $5,369 dólares y habíamos hecho $1,563 de ganancias” escribió David Packard en su libro The HP Way: How Bill Hewlett and I Built Our Company. “Después de eso tuvimos ganancias cada año”.

Hewlett y Packard formalizaron su sociedad en 1939 y decidieron el nombre de la empresa lanzando una moneda. Los co-fundadores unieron su dinero y equipo y empezaron el negocio con $538 dólares.

En 2015, Hewlett-Packard se dividió en dos empresas, separando su empresa de productos y servicios de negocios como Hewlett Packard Enterprise. Hewlett-Packard mantuvo las computadores personales y el negocio de impresoras y lo renombraron HP.

En 1883: $538 dólares

En dólares actuales: $9,950+

Nike

Nike empezó como Blue Ribbon Sports en 1964. Bill Bowerman, entrenador de la Universidad de Oregon, y Phil Knight, su ex estudiante, fundaron la empresa con una inversión de $1,200 dólares.

Knight intentaba hacer despegar su negocio de importación de zapatos para correr desde Japón. En una comida de negocios, Knight le mostró a su ex entrenador los zapatos de Onitsuka Tiger que acababa de recibir, y a Bowerman le gustaron tanto que se asoció con él.

“Lo miré. ¿Estás dentro? ¿Es un trato? Me tardé en absorber y entender lo que me estaba diciendo” escribió Knight en su memoria Shoe Dog: A Memoria by the Creator of Nike. “No era que quisiera comprar una docena de Tigers para su equipo. Quería ser ¿si socio? Si Dios hubiera hablado a través del viento y me hubiera dicho que quería ser mi socio no hubiera estado tan sorprendido. Tartamudeé y tartamudeé y dije que sí.”

La empresa multinacional que empezó vendiendo zapatos deportivos, ahora también diseña, fabrica y vende ropa, accesorios y equipo. Nike tiene un valor en el mercado de casi $126 mil millones de dólares.

En 1964: $1,200 dólares

En dólares actuales: $9,950+