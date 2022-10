Emprendedores: Poniendo claro sobre oscuro, mitos y realidades de los empresarios y emprendedores (Parte 2)

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Es muy común escuchar conceptos erróneos acerca de la creación de empresas, empresarios y emprendedores, lo más gracioso de la situación es que quienes crean estas falsas ideas son personas que poco o nada tienen que ver con el mundo empresarial, por eso he hecho esta recopilación de algunos mitos para que los que estén pensando en emprender no caigan en el error de fiarse en estas mentiras.

El proceso de creación de empresas y el ejercicio de la profesión empresarios son, una práctica que como la medicina o la ingeniería exigen conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y atributos, pero sobre todo trabajo para lograr la formación y el desarrollo que el proceso exige.

Igual que en cualquier otro campo de la acción humana existen una serie de mitos y concepciones erradas, que con gran frecuencia salen a relucir cuando se excusa de no tener la decisión o de no querer hacer el trabajo que el proceso empresarial exige o cuando se quiere desestimularlo o desprestigiarlo.

MITO 8. Con el primer negocio me enriquezco

Con gran frecuencia las personas esperan identificar un negocio que en poco tiempo les resuelva sus problemas económicos, y rechazan mientras tanto ideas de negocios porque no muestran todo el potencial que ellos esperaban; la mayoría de las personan con esta idea mueren sin encontrar ese Dorado, y obviamente mueren frustrados.

Como se anotó, el proceso empresarial es un proceso continuado en el cual se establecen permanentemente oportunidades de negocio y por lo cual lo importante es iniciar el camino, aunque de pronto las primeras acciones no sean tan rendidoras económicamente pues éstas tienen la importancia de dar aprendizaje y acceso a negocios cada vez mejores.

Este principio, denominado el principio del corredor, es que maravilla de algunos empresarios maduros, a quienes con gran frecuencia se ven en nuevos negocios, y los novatos le preguntan: ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan tantas ideas? La respuesta está en que cada negocio genera múltiples nuevas opciones, y eso le facilita a ese empresario su expansión.

El ser empresario requiere práctica, requiere un inicio y es muy probables que algunos de los intentos no sean exitosos. Muchos empresarios famosos han tenido varios fracasos y de ellos aprendieron nuevas técnicas y procedimientos que luego los hicieron exitosos.

MITO 9. La mayoría de los negocios fallan rápidamente

Muchas personas no entran en el mundo empresarial por el temor a las fallas, pues se dice que la mayoría de los negocios fallan antes de los cinco años. Obviamente, con esta perspectiva nadie quiere meterse en esta aventura.

¿Cuál es la verdad? La realidad es que toda inversión tiene riesgos, y que actos 100% seguros no existen en el mundo. La verdad también es que en el proceso empresarial hay negocios que no son exitosos, igual que ocurre en el proceso de empleo en que no todo el mundo permanece y asciende.

Hay que definir muy bien qué son fallas empresariales y sobre todo si la falla fue productiva o no. En varias investigaciones se ha encontrado que muchos de los empresarios exitosos o, tuvieron fallas, pero que de éstas aprendieron lecciones útiles en sus actividades posteriores y constituyeron la base del éxito empresarial.

Sin embargo, es necesario revisar las estadísticas, pues parecería que muchos de los enunciados que se emiten no son comprobables, y muchos de éstos se basan en un concepto de falla que puede ser errado.

Por ejemplo ¿es una falla un cierre de un negocio por muerte o enfermedad o traslado o cansancio de un empresario? ¿Es falla una empresa que estaba en operación pero como su dueño encontró otra oportunidad usó los recursos de la anterior para la nueva organización? ¿Es una falla el cierre de una empresa que estaba orientada a resolver una necesidad humana que se prevé desaparecerá el año entrante?

Indudablemente hay una manera de no fallar: nunca intentar. Este principio también garantiza que nunca se logrará el éxito. Es mejor equivocarse por intentar que morir virgen empresarialmente.

MITO 10. Solo los experimentados pueden ser empresarios

Muchas personas siguen creyendo que únicamente las personas con mucha experiencia y con mucha edad están en condiciones de ser empresarios, pues sólo ellos tienen los conocimientos y los recursos para producir eventos empresariales.

Existen múltiples evidencias en todo el mundo de que esto no es verdad y que muchísima gente joven, aun gente que nunca ha sido empleada, aun estudiantes de universidad o colegio, están creando empresas exitosas.

Si se observan los negocios de e-business y muchos de los negocios establecidos en los últimos años, sus empresarios son personas muy jóvenes. Bill Gates, famoso empresario de software testimonia: “Cuando tenía 19 años percibí un camino para mí futuro y basé mi carrera en esa percepción. Resultó que ella era un buen camino”.

La Nacional Federation of independent Business, NFIB, en un estudio realizado en Estados Unidos en 1997 encontró que el 76% de los empresarios estadounidenses iniciaron su empresa cuando tenía menos de 44 años, el 11% cuando tenía menos de 25 años y sólo el 8% inició su empresa cuando tenía más de 54 años.

MITO 11. La situación del país no permite crear empresas

Con mucha frecuencia se plantea cómo la situación socio-económica, política, legal y , en general, ambiental es muy difícil o poco favorable para el proceso empresarial.

Sin embargo, en Latinoamérica, con todos los problemas ya indicados, y a pesar de ese entorno macroeconómico tan difícil de los últimos 40 años, se ha dado todo un proceso empresarial vibrante que en gran medida ha evitado el hundimiento total de la economía regional.

No es exagerado afirmar que la acción de empresarios, tanto en la economía formal como en la informal, ha impedido mayores disturbios sociales.

Esto indica claramente a que si bien sería ideal tener un entorno económico, político y asocial mejor, en el entorno en que toca vivir es viable lograr eventos empresariales, y que no puede esperarse a que el entorno cambie para crear empresas, pues el fenómeno es el contrario: sólo a medida que se creen empresas, trabajo y riqueza, mejorarán las condiciones ambientales para reforzar el proceso.

Lo importante es identificar aquellos mecanismos y circunstancias que limitan la actividad empresarial y que valdría la pena encontrarles una solución viable.

MITO 12. Para formar empresas hay que ser inventor o trabajar en tecnología avanzada

Aunque muchas empresas ejemplares implicaron una invención o un trabajo en tecnología avanzada, la realidad es que una mínima parte de las empresas que se constituyen, aun en los países desarrollados, tienen como base estos elementos. La gran mayoría de las empresas nuevas se basan en tecnologías convencionales y conocidas.

Se requieren muchas empresas competitivas, que atiendan nuevas necesidades o mercados no atendidos, y si para ellos se necesita tecnología avanzada hay que conseguirla o desarrollarla y aquí la formación avanzada en ciencia y tecnología y el desarrollo de mecanismos de apoyo, como las incubadoras de base tecnológica, son fundamentales.

Pero, igualmente, si las soluciones pueden darse con tecnologías tradicionales y/o con tecnologías apropiadas a los recursos disponibles, estas empresas no deben despreciarse; hay que apoyarlas.

MITO 13. Mi estatus profesional se rebaja por ser empresario

Se oye con mucha frecuencia críticas a una persona porque no ejerce el oficio normal de su profesión, e incluso hay movimientos para formular leyes que impidan que alguien que no tiene un título, pueda ejercer un oficio.

Se llegó a pensar que la función del sistema educativo era producir personas para desempeñar oficios concretos, lo cual conduce a la súper especialización desde la secundaria, a enfatizar el cómo hacer cosas, a desechar las bases científicas y tecnológicas por considerarlas no prácticas, etcétera.

Por otro lado, el éxito profesional se mide por el cargo que la persona ocupa y el tamaño de la empresa a la cual está vinculado el profesional, sin tener en cuenta otros valores importantes en la vida profesional.

Hay que entender que las profesiones son un medio de desarrollo personal y no un fin en sí mismo, y por tanto, lo importante no es el ejercicio de una profesión u otra, sino la contribución que al desarrollo económico y social brinda el profesional.

Es perfectamente válido, incluso deseable, que esa contribución se haga en una actividad que genere trabajo, riqueza y valor agregado.

La realidad es que un empresario exitoso tiene más estatus profesional que un empleado de nivel intermedio.

MITO 14. El empleo es seguro, los negocios no lo son

Este mito se ha arraigado a tal punto que los profesionales viven asustados por el fantasma de la pérdida del empleo. Lo cual los obliga a no tener posiciones ideológicas o conceptuales firmes, sino a ceder en sus principios como una manera de sobrevivir organizacionalmente. Este mito le indica al profesional que no debe correr riesgos y que en ese sentido debe buscar algo estable y de por vida.

Los últimos años, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, adquirir un empleo no es garantía de poder conservarlo de por vida, pues las organizaciones con gran frecuencia toman decisiones de despido de personal, y en ese momento las personas quedan cesantes y sin organización para jubilarse, no encuentran en sus pensiones de jubilación, normalmente el capital del empleado, unos ingresos que le den seguridad en su vejez.

Realmente existen riesgos tanto en el empleo como en las empresas. A corto plazo es más arriesgado el mundo empresarial; a largo plazo es más arriesgado el empleo. Por tanto, este mito hay que cuantificarlo adecuadamente y no darlo por válido sin analizar las consecuencias.

MITO 15. Mi profesión no es para formar empresas

La noción de dependencia lleva a creer que las profesiones son para ocupar cargos o empleos. Se las ha mirado siempre con una óptica muy estrecha, pues toda persona, y mas el profesional, tiene la posibilidad de múltiples caminos de acción, y de identificar entre ellos el que más le satisfaga.

Toda profesión tiene la opción de ser creadora de empresas, y al diseñar los perfiles de los egresados debe tenerse en cuenta este concepto básico de formación.

Como se anotó: hay que formar a la gente para el trabajo creativo bien sea en una organización propia o en una organización para la cual se emplee, y no sólo para empleos burocráticos.